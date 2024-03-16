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عاجل| هيئة البث الإسرائيلية: غالانت يعقد جلسة بديلة لبحث صفقة التبادل بعد رفض نتنياهو عقد المجلس الوزاري المصغر

عبد الرحمن أبو العلا
16/3/2024-|آخر تحديث: 16/3/202410:36 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة