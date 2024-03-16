تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
الآن
اعرض المزيد
رمضان 1445
طوفان الأقصى
الأزمة السودانية
حرب أوكرانيا
اقتصاد
ثقافة
رياضة
تكنولوجيا
مقالات
صحة
فيديو
المزيد
اعرض المزيد
سياسة
مدونات
الموسوعة
تراث
فن
علوم
ميدان
أسلوب حياة
معمّقة
المرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
Navigation menu
caret-left
فلسطين
صور
موسوعة
معمّقة
caret-right
أخبار
|
فلسطين
عاجل| هيئة البث الإسرائيلية: غالانت يعقد جلسة بديلة لبحث صفقة التبادل بعد رفض نتنياهو عقد المجلس الوزاري المصغر
عبد الرحمن أبو العلا
16/3/2024
-
|
آخر تحديث: 16/3/2024
10:36 م (بتوقيت مكة المكرمة)
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo