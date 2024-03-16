شاهد.. مقاتلو القسام يدمرون آليات إسرائيلية وسط غزة

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد تظهر استهداف مقاتليها آليات إسرائيلية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وأظهر الفيديو أصوات اشتباكات بأسلحة خفيفة، قبل أن يخرج مقاتل من فتحة نفق ويستهدف مدرعة كانت تقف على بعد أمتار قليلة منه.

وفي مشهد آخر، استهدف أحد مقاتلي القسام دبابة كانت متمركزة في أحد الشوارع.

كما قصف مقاتل ثالث مدرعة ثانية كانت تتحرك في نفس المكان الذي أصيبت فيه المدرعة الأولى.