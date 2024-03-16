تواصل التصويت بانتخابات روسيا والحزب الحاكم يتعرض لهجوم إلكتروني

تستمر عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية لليوم الثاني على التوالي على أن تنتهي غدا الأحد، فيما قال حزب روسيا الموحدة الحاكم إنه يتعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق يعرقل استخدام الإنترنت ويستهدف خدماته.

ويتنافس في هذه الانتخابات إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين المرشح الأبرز للفوز بولاية خامسة مدتها 6 سنوات 3 مرشحين آخرين يمثلون أحزابا سياسية في مجلس الدوما.

وشهدت عملية التصويت محاولات فردية لإفشال عملية التصويت، كإلقاء زجاجات حارقة واستخدام سوائل ملونة بإفراغها داخل أحد صناديق الاقتراع، كما علق حزب روسيا الموحدة الحاكم الخدمات غير الأساسية لصد الهجوم الإلكتروني واسع النطاق الذي يتعرض له.

وكان بوتين -الذي يخوض الانتخابات الرئاسية كمرشح مستقل بدعم من حزب روسيا الموحدة- قد اتهم أوكرانيا بالسعي إلى تخريب الانتخابات في روسيا.

وتتم عملية التصويت في أكثر من 94 ألف صندوق بعموم البلاد بين الساعتين 8 صباحا و8 مساء، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين داخل البلاد 112 مليونا و309 آلاف و947 ناخبا، ومليونا و890 ألفا و863 في الممثليات الروسية بالخارج، و11 ألفا و924 ناخبا مسجلا في قاعدة بايكونور الفضائية الروسية بكازاخستان.

كما تُجرى الانتخابات الرئاسية لأول مرة في المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا مؤخرا إلى سيادتها، وهي مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون، إلى جانب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

تنديد أممي

وبهذا الشأن، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومعه عشرات من الدول الأعضاء في المنظمة بإجراء الانتخابات الرئاسية في المناطق الأوكرانية الخاضة للسيطرة الروسية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان إن "الأمين العام يدين جهود روسيا الاتحادية لتنظيم انتخابات رئاسية في مناطق من أوكرانيا تحتلها روسيا الاتحادية، ويذكّر بأن المحاولة غير القانونية لضم مناطق من أوكرانيا باطلة بحسب القانون الدولي".

وأكد دوجاريك على تمسك المنظمة الأممية بـ"استقلال" أوكرانيا و"وحدة أراضيها".

من جهتها، شددت روزماري ديكارلو مساعدة الأمين العام للشؤون السياسية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بدعوة من سلوفينيا خصص لهذا الاقتراع على أن تنظيم الاقتراع في الأراضي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية أمر "غير مقبول".

وتابعت "وفق القانون الدولي، سلطات الاحتلال -وهي في هذه الحالة روسيا الاتحادية- مجبرة على احترام قوانين أوكرانيا في الأراضي المحتلة".

وتلا السفير الأوكراني سيرغي كيسليتسيا للصحافة إعلانا مشتركا لأكثر من 50 دولة -بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية- "أدان بأشد العبارات" تنظيم الاقتراع في مناطق أوكرانية عدة.

وشدد البيان على أن "تنظيم انتخابات في دولة أخرى عضوة في الأمم المتحدة من دون موافقتها هو ازدراء واضح لمبدأي السيادة ووحدة الأراضي"، مذكرا بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وكان ديمتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة اعتبر أمس الجمعة أن تلك الانتقادات تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية لروسيا، وشدد على أن هذه الأراضي "هي إداريا وسياسيا جزء من بلدنا، سواء أعجبكم ذلك أم لا".