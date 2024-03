هناك حدثان مختلفان في الغرب من حيث الزمان والمكان، لكن كليهما يشير إلى وجود تفاعلات متباينة مع الإسلام والمسلمين والتناقض الغربي في استيعاب القيم المختلفة عنه، ذلك ما تحدث عنه الكاتب رحيم آير في تقرير نشرته "جريدة تركيا".

وأكد آير أن هذين الحدثين يعكسان وضع الحالة الروحية في الغرب، فأحدهما وقع في الولايات المتحدة الأميركية قبل بداية شهر رمضان، والآخر في فرنسا بعد بداية الشهر الفضيل.

وذكر الكاتب أن الحدث الأول يتعلق بالأميركي شون كينغ (44 عاما)، وهو كاتب وناشط لديه ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، واشتهر بدعم غزة ووقوفه ضد مجازر إسرائيل اليومية، وقد تسبب له ذلك في متاعب عدة.

درس كينغ العلوم الاجتماعية في كلية "مورهاوس" في ولاية جورجيا، وفي عام 2008، أخذ دروسا في المدرسة اللاهوتية، ثم أسس كنيسة في أتلانتا سماها "كنيسة الشجعان" وتولى رئاستها لمدة 4 سنوات، لكنه ذهب قبل يوم واحد من بداية شهر رمضان رفقة زوجته راي إلى مركز "فالي رانش" الإسلامي في تكساس لينطق الشهادتين.

🚨 Here is the press release and the 24 page legal appeal attorneys filed on my behalf with the Meta @OversightBoard.

The censorship of Pro-Palestinian voices must end.

PRESS RELEASE: https://t.co/oqjZBag11n

24 Page Legal Appeal: https://t.co/wDxnb7Rwyw

— Shaun King (@shaunking) January 15, 2024