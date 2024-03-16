بانوراما الجزيرة نت.. ميناء غزة والعلاقات الأميركية الإسرائيلية

في الوقت الذي كانت تعلو فيه الأصوات المطالبة بتدخل أميركي لإنهاء الجريمة الإسرائيلية في غزة، فاجأ الرئيس الأميركي جو بايدن -في خطاب حالة الاتحاد الأسبوع الماضي- العالم بعزمه إنشاء رصيف بحري عسكري على سواحل غزة، يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب.

هذه الفكرة الغامضة أثارت العديد من التساؤلات، خصوصا بشأن الغرض الحقيقي من هذا الرصيف، ولماذا سيكون إنشاؤه "أسهل" من إدخال المساعدات برا من خلال المعابر المؤدية إلى القطاع، والمغلقة بقرار سياسي؟!

الحلقة الثالثة من بانورما الجزيرة نت، حاولت تسليط الضوء على أهم ما تسرّب من معلومات بشأن رصيف غزة البحري، وما أثارته فكرته من تساؤلات، وكيف علّق عليها السياسيون والمحللون والخبراء، لتقدّم للمتابع إحاطة وافية بهذه القضية المهمة.