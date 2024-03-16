الأونروا: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن طفلا من كل 3 أطفال دون السنتين من العمر في شمال قطاع غزة يعاني من سوء التغذية.

وأضافت الوكالة على منصة "إكس" أن سوء التغذية ينتشر بسرعة بين الأطفال، وأنه يصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة، مؤكدة أن المجاعة تلوح في الأفق.

من جهته، وصف الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين الوضع الإنساني في غزة بأنه "يتجاوز الكارثي".

وأضاف أن "المدنيين يواجهون مستوى غير مسبوق من الإهانة والبؤس والمعاناة" مشيرا إلى أن "الوضع الصحي على شفا الانهيار مع مواجهة المستشفيات ظروفا يائسة".

وأكد أن "أزمة الغذاء المتصاعدة تتفاقم في وضع بالغ الخطورة مع بدء شهر رمضان، وأن عددا لا يحصى من الناس ليس لديهم ما يفطرون عليه"، وقال إن "المدنيين يواجهون مستوى غير مسبوق من الإهانة والبؤس والمعاناة بغزة".