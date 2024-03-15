واشنطن تقصف مواقع باليمن والحوثي يتوعد بتوسيع هجماته "لمدى غير متوقع"

أعلنت القيادة الأميركية الوسطى فجر اليوم الجمعة تدمير 9 صواريخ باليستية مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين كان الحوثيون على وشك إطلاقها من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

وقالت القيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم) في بيان لها إنها دمرت هذه الأسلحة بعد أن أطلق الحوثيون 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن، سقط اثنان منها في خليج عدن والآخران في البحر الأحمر، دون أن يسفر أي منها عن أضرار.

ولفت البيان إلى أن القوات الأميركية "نجحت في تحديد وتدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وعلى عادتها في بياناتها السابقة شددت سنتكوم على أنها تتخذ "هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".

وقد أعلنت جماعة الحوثي مساء أمس الخميس عن هجوم أميركي بريطاني جديد بـ3 غارات على محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، ليرتفع إجمالي غارات أمس الخميس على المحافظة ذاتها إلى 14 في يوم واحد.

في المقابل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كيه إم تي أو) اليوم الجمعة أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة تجارية لهجوم صاروخي قبالة سواحل مدينة الحديدة اليمنية.

وقالت الوكالة -التي تديرها القوات الملكية البريطانية- في بيان إن "أضرارا مادية لحقت بالسفينة نتيجة الهجوم، لكنها واصلت طريقها إلى الميناء التالي، وجميع أفراد الطاقم بأمان".

ترسانة قوية

في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) سابرينا سينغ أمس الخميس إن الحوثيين لا يزالون يمتلكون ترسانة قوية، مشيرة إلى أن الضربات المستمرة منذ أسابيع لم تقوض قدراتهم العسكرية.

وأضافت سينغ أن واشنطن ستواصل تنفيذ الضربات ضد الحوثيين، مؤكدة ثقتها في الاستمرار بإضعاف قدراتهم.

وتابعت أن جماعة الحوثي لا تزال قادرة على الوصول إلى الأسلحة والقدرات والدعم من إيران، مؤكدة مواصلة العمل للتأكد من حماية السفن التجارية في البحر الأحمر.

من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إن ما يحدث في اليمن يمكن أن يؤثر على المنطقة.

وأضاف غروندبرغ خلال جلسة إحاطة في مجلس الأمن الدولي أنه كان يأمل التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب في غزة بحلول شهر رمضان، ودعا إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وذلك لتجنب خطر امتداد الحرب في غزة إلى آثار أكبر.

زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي: لو دعم المسلمون المقاومة بجدية لاختلفت صورة المعركة في غزة، وبعض الأنظمة العربية لم تكتف بخذلان المقاومة بل تعمل على تشويهها وتجريمها ولا تزال تعتقل البعض لدعمهم لها#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/UTQhpuyFfi — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 14, 2024

وعيد حوثي

من جانبه، توعد زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيون) عبد الملك الحوثي بتوسيع نطاق الهجمات ضد السفن الإسرائيلية والسفن المرتبطة بإسرائيل "لمدى لا يتوقعه العدو"، وتعهد بمنع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي إلى رأس الرجاء الصالح.

وقال عبد الملك الحوثي في خطاب تلفزيوني مسجل إن عمليات الحوثيين التي تستهدف منذ أشهر السفن في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب دعما للمقاومة في قطاع غزة ستستمر وستمتد لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل حتى من المرور عبر المحيط الهندي باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح.

وأضاف أن العمليات العسكرية وصلت إلى مدى غير مسبوق، بينها 3 في المحيط الهندي، مشيرا إلى استهداف 73 سفينة منذ بداية العمليات، بينها 12 سفينة هذا الأسبوع.

وتوعد بتوسيع نطاق الهجمات إلى "مدى لا يتوقعه العدو"، قائلا إن عمليات الحوثيين هذا الأسبوع نفذت باستخدام 58 صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة.

وأعلن زعيم جماعة الحوثي أن 34 من عناصر الجماعة قتلوا منذ بدء العمليات التي تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل.

وندد عبد الملك الحوثي باستمرار الحرب على غزة، وقال إن إسرائيل تنفذ "جريمة القرن" بمشاركة الأميركيين ودول غربية وعربية.

وردا على هجمات الحوثيين، أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا مع دول أخرى عمليات عسكرية ضد الحوثيين تحت اسم "حارس الازدهار"، وتقول واشنطن ولندن إن الضربات الجوية تستهدف إضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

واضطرت شركات شحن عالمية إلى وقف عملياتها في البحر الأحمر أو تحويل مسارات عملياتها لتجنب ضربات الحوثيين.

ودعما للمقاومة الفلسطينية في تصديها للحرب على غزة تستهدف جماعة الحوثي منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وقد وسعت الجماعة دائرة هجماتها لتشمل السفن الأميركية والبريطانية عقب بدء الغارات على اليمن في يناير/كانون الثاني الماضي.