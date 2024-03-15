حزب الله يقصف مواقع للاحتلال وغارة إسرائيلية تستهدف منزلا بجنوب لبنان

أعلن حزب الله استهداف تجمع جنود إسرائيليين وقصف مواقع للاحتلال، اليوم الجمعة، في حين شن الطيران الإسرائيلي غارة على منزل في بلدة كفركلا بالجنوب اللبناني.

وأوضح حزب الله استهدافه تجمع جنود إسرائيليين في محيط موقع بركة ريشا بصاروخ من نوع بركان، مشيرا إلى تحقيقه "إصابة مباشرة"، إلى جانب استهدافه موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

من جهته، أكد مراسل الجزيرة إطلاق 3 صواريخ على موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة، وإطلاق صاروخين على موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.

💢لحظة قصف الاحتلال بلدة كفركلا جنوب لبنان. pic.twitter.com/SvxdXgpkaz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 15, 2024

استهداف منزل

يأتي ذلك بينما قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة إسرائيلية شنت على بلدة كفركلا واستهدفت منزلا، مشيرة إلى أنه لا معلومات عن إصابات حتى الآن، في حين ذكرت منصات لبنانية أن غارة جوية استهدفت بالصواريخ أطراف بلدة راميا.

وكانت مقاتلات إسرائيلية شنت أمس الخميس، غارات استهدفت محيط بلدات مارون الراس وكونين والناقورة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة وادي حامول جنوبي لبنان "لإزالة تهديد في تلك المنطقة"، وفق بيان لجيش الاحتلال، الذي يزعم مرارا استهدافه ما يسميها بنى تحتية لحزب الله.

ومنذ بدء التصعيد، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 من جنوده و7 مدنيين بنيران مصدرها لبنان، في حين قتل 322 شخصا على الأقل في لبنان بينهم 219 مقاتلا من حزب الله و56 مدنيا، وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات للحزب ومصادر لبنانية.

وأكد حزب الله مرات عدة أن توقف هجماته مرتبط بوقف الاحتلال إطلاق النار في قطاع غزة، تقابلها تأكيدات إسرائيلية على أن أي هدنة في غزة "لن تصرف إسرائيل عن هدفها الرامي إلى إبعاد حزب الله" من جنوب لبنان.