الحوثيون: سنمنع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل إلى رأس الرجاء الصالح

تعهد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، مساء الخميس، بمنع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي إلى رأس الرجاء الصالح، في حين أقرت واشنطن بأن الجماعة لا تزال تملك ترسانة قوية رغم الضربات التي تلقتها.

فقد قال الحوثي في خطاب تلفزيوني إن عمليات الحوثيين التي تستهدف منذ أشهر السفن في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب دعما للمقاومة في قطاع غزة ستستمر وستمتد لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل حتى من المرور عبر المحيط الهندي باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح.

وأضاف أن العمليات العسكرية وصلت إلى مدى غير مسبوق، بينها 3 في المحيط الهندي، مشيرا إلى استهداف 73 سفينة منذ بداية العمليات بينها 12 سفينة هذا الأسبوع.

وتوعد بتوسيع نطاق الهجمات إلى "مدى لا يتوقعه العدو"، قائلا إن عمليات الحوثيين هذا الأسبوع نفذت باستخدام 58 صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة.

وأعلن زعيم جماعة الحوثي أن 34 من عناصر الجماعة قتلوا منذ بدء العمليات التي تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل.

وندد عبد الملك الحوثي باستمرار الحرب على غزة، وقال إن إسرائيل تنفذ "جريمة القرن" بمشاركة الأميركيين ودول غربية وعربية.

وردا على هجمات الحوثيين، أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا في إطار تحالف مع دول أخرى عمليات عسكرية ضد الحوثيين، وتقول واشنطن ولندن إن الضربات الجوية تستهدف إضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

واضطرت عدة شركات شحن عالمية إلى وقف عملياتها في البحر الأحمر أو تحويل مسارات عملياتها لتجنب ضربات الحوثيين.

زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي: شهداء غزة ليسوا مجرد أرقام بل أرواح تزهق وجراحات ومعاناة شعب يباد، والتخاذل والتفريط من المسلمين والعرب يساهم في جريمة القرن التي ينفذها العدو الإسرائيلي في القطاع#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/Mw1fJCftlj — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 14, 2024

ترسانة قوية

في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) سابرينا سينغ الخميس إن الحوثيين لا يزالون يمتلكون ترسانة قوية، مشيرة إلى أن الضربات المستمرة منذ أسابيع لم تقوّض قدراتهم العسكرية.

وأضافت سينغ أن واشنطن ستواصل تنفيذ الضربات ضد الجماعة، مؤكدة ثقتها في الاستمرار بإضعاف قدراتهم.

وتابعت أن جماعة الحوثي لا تزال قادرة على الوصول للأسلحة والقدرات والدعم من إيران، مؤكدة مواصلة العمل للتأكد من حماية السفن التجارية في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق الخميس، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا من سفينة يفيد بوقوع انفجار قربها أثناء إبحارها قبالة سواحل عدن جنوبي اليمن، من دون وقوع أضرار.

وأوضحت الهيئة -التي تديرها القوات البحرية البريطانية- أن السفينة كانت تبحر على بُعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء عدن، مشيرة إلى أن السفينة لم تصب بأضرار وأن طاقمها بخير.

وفي أحدث التطورات الميدانية، قال وسائل إعلام حوثية إن "العدوان الأميركي البريطاني" شن الخميس 3 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة غربي اليمن.

وكان المصدر نفسه أفاد قبل ذلك بوقوع 4 غارات على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في الحديدة.

ودعمًا للمقاومة الفلسطينية في تصديها للحرب على غزة، تستهدف جماعة الحوثيين السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وقد وسّعت الجماعة دائرة هجماتها لتشمل السفن الأميركية والبريطانية عقب بدء الغارات على اليمن في يناير/كانون الثاني الماضي.