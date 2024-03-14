متظاهرون يقتحمون مقر صحيفة نيويورك تايمز احتجاجا على انحيازها لإسرائيل

اقتحم متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية مبنى صحيفة نيويورك تايمز الأميركية اليوم الخميس، احتجاجا على انحياز الصحيفة لإسرائيل في الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، بأن متظاهرين تجمعوا أمام مبنى الصحيفة في منطقة مانهاتن، بمدينة نيويورك، مرتدين قمصانا كتب عليها "الحرية لفلسطين" ورددوا شعارات تتهم الصحيفة بـ"المشاركة في الإبادة الجماعية بقطاع غزة".

وأضاف أن نحو 100 متظاهر استطاعوا الدخول إلى بهو المبنى رغم الإجراءات الأمنية المشددة للشرطة. وأشار المراسل، إلى توقيف الشرطة لبعض المتظاهرين المقتحمين للمبنى.

وذكرت تقارير إعلامية أن المتظاهرين شبكوا أذرعهم ومنعوا موظفي الصحيفة نيويورك تايمز من الوصول إلى مكاتبهم في مبنى وسط مانهاتن.

ويعد الاقتحام هو الثاني من نوعه حيث سبق واحتل متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين بهو صحيفة نيويورك تايمز في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مطالبين بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة واتهموا الصحيفة بالانحياز لإسرائيل في تغطيتها للحرب على غزة.