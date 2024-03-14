منع من دخول فلسطين مدى الحياة.. طبيب نرويجي: إسرائيل تكذب بشكل مستمر

نشرت صحيفة يني شفق التركية مقالا للكاتب يشار سونغو تتحدث عن الطبيب النرويجي مادس غيلبرت الذي يدعم فلسطين منذ بداية شبابه، وبسبب ذلك منعته إسرائيل من دخول الأراضي الفلسطينية للأبد.

وذكّر تقرير الصحيفة التركية برسالة الطبيب النرويجي التي نشرها عام 2014، والتي أثارت حينئذ ضجة بعدما كشفت فظاعات حرب إسرائيل على غزة.

وأوضح الكاتب أن رسالة غيلبرت المثيرة دفعت نحو 40 منظمة للاحتجاج ضد هجمات إسرائيل.

وخاطب غيلبرت في تلك الرسالة العالم قائلا "لقد تسببت العملية البرية ضد غزة في إحداث كافة أنواع الضرر، مثل تشويه وتقطيع أوصال وموت العديد من الفلسطينيين الأبرياء والمدنيين من جميع الأعمار، الكل ينزف".

وتابع "الأبطال في سيارات الإسعاف وجميع العاملين في مستشفيات غزة يعملون ما بين 12 إلى 24 ساعة يوميا. معظم الأسلحة أميركية الصنع، عزيزي الرئيس الأميركي، هل لديك قلب؟ أدعوك للمجيء إلى هنا في مستشفى الشفاء لليلة واحدة، ليلة واحدة فقط".

لن يستسلموا

وقال الكاتب إن الطبيب النرويجي الذي يبلغ اليوم من العمر 76 عاما، وهو يعرف الفلسطينيين والإسرائيليين جيدا بعد أن عمل بمستشفى الشفاء في غزة لمدة 16 عاما، وهو واثق من أن الفلسطينيين لن يستسلموا أبدا وسيقاومون رغم كل الظروف.

وأعلن تقرير يني شفق أن مادس غيلبرت يعرف إسرائيل جيدا بما يكفي ليقول "إنها كاذبة بشكل مستمر"، ولهذا فهو لا يزال يعمل مع فريق الطوارئ الطبي في القاهرة، بدعم من الحكومة النرويجية، في انتظار دخول غزة، رغم أنه يبلغ من العمر 76 عاما.

ووفق الكاتب فإن غيلبرت ذكر أن التضامن يعطي القوة لأهل غزة، وهو الذي سبق ودعا منذ 2014 شعوب العالم للتحرك قائلا "أصرخ لكم من غزة: ليس لدينا وقت نضيعه، يجب أن تتوقف عن الجنون، يجب أن تصرخ بصوت أعلى من القنابل!".

إسرائيل غاضبة

ولفت الكاتب إلى أن مشاهدة الدكتور النرويجي للأحداث وتأكيده منذ 2014 أن إسرائيل تقصف الغزيين عمدا وحشده للرأي العام العالمي ضد انتهاكاتها؛ كل ذلك أثار غضب الحكومة الإسرائيلية بشدة، فلم يسمح الجنود الإسرائيليون للطبيب النرويجي بالدخول إلى القطاع المحاصر، وقالوا إنه مدرج على قائمة الممنوعين من دخول فلسطين مدى الحياة.

وبينت يني شفق أن آلاف الفلسطينيين قتلوا في الحرب التي استمرت 22 يوما نهاية عام 2008 وبداية عام 2009؛ حيث قام الدكتور مادس غيلبرت وصديقه الدكتور إريك فوس، اللذان كانا شاهدين على الأحداث، بجمع الملاحظات التي دوناها وحولاها إلى كتاب بعنوان "دموع غزة".

ويصف الكتاب الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين وما حدث في مستشفى الشفاء بكل تفاصيله بعد حرب 2014، وكذلك كل الكتب التي أصدرها بعد ذلك، وبينها كتاب "ليلة في غزة".