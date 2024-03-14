محام مقدسي: تهويد المدينة وإفراغها من المسلمين يجري على قدم وساق

قال المحامي المقدسي خالد زبارقة إن عملية تهويد مدينة القدس ليست جديدة ولا مخفية، وإن العمل على إحلال اليهود بدلا من العرب يجري على قدم وساق، مؤكدا أن ثبات الفلسطينيين هو الضامن الوحيد لإفشال هذه المخططات.

وأشار زبارقة -خلال مشاركته في النافذة التي تقدمها الجزيرة من القدس- إلى أن العرب يمثلون 40% من سكان المدينة، مقابل 60% من اليهود، وهو أمر يمثل معضلة لإسرائيل، حسب قوله.

وأضاف أن إسرائيل تحاول خلق هُوية مصطنعة من خلال نشر المعالم والرموز اليهودية في المدينة، التي تؤكد كل مبانيها وآثارها أنها عربية إسلامية مسيحية، وليست يهودية.

إلى جانب ذلك، فإن إسرائيل تواصل القتل والاعتقال ومصادرة البيوت والأراضي المملوكة لفلسطينيين، وذلك من أجل تفريغ المدينة من سكانها الأصليين واستبدالهم باليهود، كما يقول زبارقة.

وحاليا، يجري الحديث عن تحويل المسجد الأقصى إلى رمز ديني يهودي وليس إسلاميا؛ عبر ممارسات تستهدف صبغه وصبغ محيطه بطابع يهودي، تنفيذا لقانون "يهودية الدولة"، وفق زبارقة.

وأكد أن ثبات المقدسيين على أرضهم وتاريخهم وبيوتهم هو الضامن لإفشال هذه المخططات التي تقوم على أسس توراتية صرفة، حسب قوله.

ترقب للجمعة الأولى من رمضان

وواصلت قوات الاحتلال تشديد الإجراءات الأمنية في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى، وأضافت حواجز جديدة عند أبوابه المسجد، ولم تسمح بدخول الشباب لأداء الصلاة وسيّرت دوريات في باحات المسجد.

وينتظر المقدسيون والفلسطينيون في الداخل المحتل الجمعة الأولى من شهر رمضان، التي يُتوقع أن يتوافد عليها المصرح لهم بدخول المسجد الأقصى من سكان الضفة الغربية.

وقال مراسل الجزيرة حسان مسعود إن هناك دعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن 100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى صباحا، مع تعزيز الحواجز الأمنية عند بوابات المسجد.

وعند باب العامود، كانت الأجواء هادئة حيث توافد عشرات المقدسيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة العصر، وفق ما نقلته مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي.

وقالت فاطمة إن هناك حافلات تأتي من كل مناطق الداخل الفلسطيني إلى المسجد، استجابة لدعوات شد الرحال التي وجهتها المقاومة لسكان الأراضي المحتلة.

ومن المتوقع أن يشارك 3 آلاف جندي إسرائيلي في تأمين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في الأقصى، حيث سيسمح بدخول كل من تجاوزوا الخمسين من أبناء الضفة.

وتسود حالة ترقب بسبب الزيارة المرتقبة غدا الجمعة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لمقر الشرطة الموجود داخل المسجد.