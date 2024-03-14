زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ: نتنياهو عقبة كبيرة أمام السلام

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر اليوم الخميس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "عقبة كبيرة أمام السلام، وقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين".

وفي كلمته أمام المجلس، اعتبر شومر أن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليين عززا التوتر والعنف، كما اعتبر أن طرد نتنياهو لهما من الحكومة سيكون "خطوة للأمام"، إلا أنه استبعد ذلك.

وقال شومر إن رفض إسرائيل حل الدولتين "خطأ فادح"، داعيا إياها إلى تصحيح المسار من أجل تحقيق سلام دائم، ودعا "جميع الأطراف المتفاوضة للقيام بكل ما هو ممكن للتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين".

وأكد شومر -الذي يؤيد إسرائيل بقوة منذ زمن وهو أكبر مسؤول أميركي يهودي منتخب- أن توجه إسرائيل نحو حل الدولة الواحدة من شأنه زيادة تمزيق علاقاتها مع العالم بما فيه الولايات المتحدة، مشددا على أن توسيع المستوطنات يجعل حل الدولتين مستحيلا.

وتعليقا على هذه التصريحات، قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد إن خطاب السيناتور تشاك شومر يدل على أن نتنياهو يخسر عن قصد كبار مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، والذي خلّف عشرات آلاف الضحايا من الشهداء والجرحى والمفقودين -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية، وسط مجاعة تخيّم على القطاع المحاصر مع شح دخول المساعدات.