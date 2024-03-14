خوفا من تعذيبه وإهانته.. إيطاليا ترفض تسليم فلسطيني لإسرائيل

رفضت محكمة استئناف إيطالية -أمس الأربعاء- تسليم فلسطيني إلى إسرائيل قائلة إنه يواجه خطر "معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة".

وألقت الشرطة القبض على الرجل -الذي حددت المحكمة هويته على أنه كمال عفيف يعيش (36 عاما)- مع فلسطينيين اثنين آخرين (في منطقة) وسط البلاد بتهمة التخطيط لشن هجمات في دولة لم تذكرها بالاسم.

وتقدمت إسرائيل بطلب لتسليمه إليها، لكن محامي يعيش عارض الطلب، ودفع بتقارير من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن ظروف سجن الفلسطينيين المحتجزين بالسجون الإسرائيلية.

وفي حكم مكتوب، أقرت لجنة من 3 قضاة في مدينة لاكويلا (وسط) ما تقدم به الدفاع، قائلة إن يعيش سيواجه "أعمالا تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان" إذا جرت الموافقة على طلب التسليم.

وقضت المحكمة باستمرار سجنه لأنه يخضع للتحقيق من مكتب المدعي العام على خلفية التهم التي طلبت إسرائيل تسليمه بسببها.

واتهمت إسرائيل، التي تخوض حربا مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، يعيش بتمويل جماعة مسلحة في مخيم طولكرم للاجئين بالضفة الغربية، تسمى لواء طولكرم.

وقالت إيطاليا يوم الاثنين إن الفلسطينيين الثلاثة المعتقلين شكلوا خلية مرتبطة بكتائب شهداء الأقصى، وهي جماعة مسلحة تتبع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتصنف إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كتائب شهداء الأقصى جماعة إرهابية.

ولم يمثل المتهمان الآخران أمام المحكمة لأن إسرائيل لم تطلب تسليمهما.