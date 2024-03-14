حزب الله يكثف قصفه على موقع المالكية وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

استمر التصعيد على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث أعلن حزب الله عن تنفيذه 4 هجمات ضد مواقع إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية وفي تلال "كفرشوبا" المحتلة.

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال داخل موقع المالكية وأوقعوا فيهم إصابات، كما قصفوا تجمعا للجنود في محيط تلة الكرنتينا.

كما هاجم الحزب موقعي السماقة ورويسات العلم في تلال "كفرشوبا"، مؤكدا تحقيق إصابات.

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي رصده خلال الساعات الماضية إطلاق العديد من الصواريخ من لبنان على موقع المالكية، دون أن يشير إلى إصابات أو خسائر وقعت جراءها.

غارات إسرائيلية

وفي الوقت نفسه شنت مقاتلات إسرائيلية غارات استهدفت محيط بلدات مارون الراس وكونين والناقورة جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة وادي حامول جنوبي البلاد "لإزالة تهديد في تلك المنطقة"، وفق بيان لجيش الاحتلال.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة قصفت ما وصفتها "بالبنية التحتية" لحزب الله في منطقة كونين، جنوبي لبنان.

كما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن منظومة الدفاع الجوي اعترضت طائرة مسيّرة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية.

ومنذ اليوم التالي للهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية تصعيدا بين حزب الله وإسرائيل.

ويعلن حزب الله استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية دعما لغزة و"إسنادا لمقاومتها"، في حين يردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

وتستهدف إسرائيل بين الحين والآخر سيارات غالبا ما يوجد فيها قياديون عسكريون، وفق ما تزعم.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 320 شخصا على الأقل في لبنان بينهم 219 مقاتلا من حزب الله و54 مدنيا، بحسب حصيلة أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية. وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل 9 جنود و6 مدنيين.