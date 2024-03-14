جنوب أفريقيا تعتزم اعتقال مواطنيها الملتحقين بالجيش الإسرائيلي

أعلنت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور أن مواطنيها مزدوجي الجنسية -الذين يثبت التحاقهم بالجيش الإسرائيلي– سيتم اعتقالهم عند عودتهم إلى البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقتها باندور -أمس الأربعاء- خلال مشاركتها في فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني أقامها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت الوزيرة "أصدرتُ إعلانا يحذر مواطني جنوب أفريقيا الذين يقاتلون إلى جانب قوات الدفاع الإسرائيلية: نحن على استعداد لاعتقالكم عند عودتكم إلى بلدكم".

وسبق أن أعلنت وزارة العلاقات الدولية والتعاون عن إمكانية تجريد مواطني جنوب أفريقيا من جنسيتهم إذا شاركوا في حرب لا تدعمها بلادهم.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأعلنت المحكمة الدولية رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزامها بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا بالبنية التحتية.