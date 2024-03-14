بوتين يدعو شعبه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية غدا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطنيه للمشاركة في عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية التي ستنطلق غدا الجمعة 15 مارس/آذار لمدة 3 أيام.

وحثّ بوتين، في كلمة مصورة بثها التلفزيون الروسي الرسمي اليوم الخميس، مواطني بلاده على المشاركة في الانتخابات للتعبير عن وطنيتهم مذكرا بالتحديات التي تمر بها روسيا في ظل الحرب.

وقال بوتين مخاطبا شعبه "تعلمون أن بلدنا يمر بفترة صعبة وأن هناك تحديات معقدة نواجهها على كل المستويات تقريبا".

وأكد بوتين أن التصدي لتلك التحديات بنجاح يتطلب من الشعب الروسي الاتحاد والثقة بالنفس، وشدد على أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية "تعبير عن المشاعر الوطنية".

وأشاد الرئيس الروسي بكون الاقتراع سيجري هذا العام في 4 مناطق في أوكرانيا سيطرت عليها موسكو العام الماضي بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي أعلنت موسكو ضمها في العام 2014.

وقال إن قوات الجيش ستشارك في العملية الانتخابية في الجبهات التي تقاتل فيها.

ويتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية الروسية التي تنطلق غدا، ويعد بوتين الذي يتولى السلطة منذ أكثر من عقدين من الزمن، المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية الروسية في غياب أي معارضة جادة له.

ويتوقع المراقبون أن تفضي الانتخابات لبقاء بوتين في السلطة لمدة 6 سنوات أخرى، أي حتى عام 2030.