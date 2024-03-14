الهجرة الدولية تناشد العالم إغاثة الروهينغا

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء لتوفير 119 مليون دولار لدعم نحو مليون لاجئ من مسلمي الروهينغا الموجودين في بنغلاديش.

وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الخميس، إنها أطلقت النداء لمساعدة الروهينغا الذين يعيشون في أكثر مخيمات العالم ازدحاما بمنطقة كوكس بازار، جنوب شرقي بنغلاديش، ودعم المجتمع الذي يستضيفهم.

ولفتت المنظمة إلى إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداء لتوفير 852.4 مليون دولار خلال عام 2024 لدعم الروهينغا، والبلد الذي يستضيفهم.

وذكرت المنظمة أن نداء المنظمة الدولية للهجرة يعد جزءا من خطة الاستجابة المشتركة المتعلقة بأزمة الروهينغا الإنسانية لعام 2024، التي انطلقت ضمن هذا الإطار.

جدير بالذكر أن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية شنا في 25 أغسطس/آب 2017 حملة عسكرية، وقاما بمجازر وحشية ضد مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان، ما أسفر عن مقتل آلاف منهم، ولجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة، وتسببت هذه الحملة العسكرية في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا مهاجرين غير نظاميين جاؤوا من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.