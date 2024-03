الاتحاد الأوروبي: غزة تحتاج 500 شاحنة مساعدات يوميا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس إن هناك حاجة إلى دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة أو ما يعادلها من المساعدات إلى قطاع غزة يوميا، وسط تفاقم حملة التجويع التي تشنها إسرائيل على سكان القطاع شمالا وجنوبا.

وفي منشور لها عبر منصة "إكس"، قالت فون دير لاين إن مبادرة إرسال المساعدات الإنسانية من جزيرة قبرص إلى غزة، ليست بديلا لوصول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية.

وأكدت على ضرورة أن يكون "الممر البحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة جزءا من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة عبر كافة الطرق، بما في ذلك الطرق البرية الموسعة".

I welcome the result of yesterday’s Ministerial on the Maritime Corridor to Gaza.

The corridor must be part of a sustained effort to increase the flow of aid to Gaza through all routes, including expanded land routes.

A minimum of 500 trucks/day or equivalent is needed now.

