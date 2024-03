احتجاجات ضد حرب إسرائيل على غزة تغلق الصالة الدولية بمطار فرانسيسكو

أدت احتجاجات مناهضة لحرب إسرائيل على غزة ومطالبة بوقف إطلاق النار، إلى إغلاق الصالة الدولية في مطار سان فرانسيسكو الدولي اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات من الاحتجاج أشخاصا يحملون لافتات مكتوبا عليها "وقف دائم لإطلاق النار الآن" و"أوقفوا العالم من أجل غزة" و"كفوا عن تسليح إسرائيل". وتشير تقديرات إحدى القنوات التابعة لشبكة "إيه بي سي" نيوز إلى أن عدد المتظاهرين تجاوز 300.

وخرجت احتجاجات مطالبة بوقف إطلاق النار في غزة في كثير من المدن الأميركية في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك احتجاجات قرب مطارات وجسور في نيويورك سيتي ولوس أنجلوس ووقفات احتجاجية أمام مقر البيت الأبيض ومسيرات في واشنطن.

As many as 200 pro-Palestine protesters were blocking security gates at San Francisco International Airport on Wednesday morning, demanding a permanent ceasefire in the Israel-Hamas war raging in Gaza.https://t.co/ievsnNhiH2 pic.twitter.com/EDNTIP9BeR

