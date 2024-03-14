روسيا تعلن القضاء على خلية سرية وإسقاط 14 مسيرة أوكرانية

أعلنت روسيا القضاء على خلية سرية تابعة لفيلق المتطوعين الروسي في مدينة سان بطرسبورغ، خططت لتنفيذ هجمات على مرافق البنية التحتية، كما أعلنت إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية، فيما أكد مسؤولون أوكرانيون -اليوم الخميس- إن ما لا يقل عن 4 أشخاص قتلوا في هجمات روسية بطائرات مسيرة وقنابل الليلة الماضية في منطقتي سومي ودونيتسك شرق البلاد.

وقال جهاز أمن الدولة الروسي إن الخلية السرية خططت لتسميم الأغذية التي سترسل إلى القوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا.

ويذكر أن فيلق المتطوعين الروسي هو وحدة شبه عسكرية قومية روسية تتخذ من أوكرانيا مقرا لها، تشكلت في أغسطس/آب 2022 لمحاربة النظام في روسيا.

التطورات الميدانية

ميدانيا قال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين على تليغرام إن القوات الروسية أسقطت قنبلة على بلدة ميرنوهراد بمنطقة دونيتسك مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5.

وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة سومي إن طائرة مسيرة روسية استهدفت مبنى سكنيا الليلة الماضية.

وذكرت خدمات الطوارئ على تليغرام أنه جرى انتشال جثتين من تحت الأنقاض، وأصيب 8 أشخاص وواصلت فرق الإنقاذ البحث عن أشخاص تحت الأنقاض.

وقالت الإدارة إن 30 شقة في مبنى سكني مكون من 5 طوابق تضررت، و15 منها دُمرت بشكل كبير.

وفي وقت متأخر أمس الأربعاء، اندلعت النيران في مبنيين سكنيين نتيجة لهجوم صاروخي روسي على مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، وقالت السلطات المحلية إن عدد القتلى هناك ارتفع إلى 5 أشخاص اليوم، وأصيب ما لا يقل عن 50.

وذكر مسؤولون روس في مناطق متاخمة لأوكرانيا اليوم أن كييف شنت هجوما كاسحا بطائرات مسيرة لليلة الثانية على التوالي، واستهدفت مرة أخرى منشآت للطاقة.

هجمات أوكرانية

في المقابل، قتل شخص وجرح 3 آخرون في ضربات أوكرانية استهدفت منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 14 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في أجواء منطقتي بيلغورود وكورسك، على الحدود مع أوكرانيا.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "خلال الليلة الماضية تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار ضد مواقع في الأراضي الروسية".

وأضاف البيان أنه في المجموع تم اعتراض وتدمير 14 طائرة مسيرة 11 منها فوق منطقة بيلغورود و3 فوق كورسك.

واستهدفت عشرات المسيّرات الأوكرانية -الأربعاء- مناطق روسية وخصوصا منشآت للطاقة.

وقالت إدارة محطة زاباروجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، إن الجيش الأوكراني استهدف بالقصف منشأة حيوية للبنية التحتية في المحطة.

وأضافت أن عبوة ناسفة استهدفت منطقة السياج حيث توجد خزانات وقود الديزل، وتمّ إبلاغ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في المحطة.

وتزايدت هجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف الأراضي الروسية في الأيام الأخيرة، في فترة تسبق الانتخابات الرئاسية.

ومنذ الصيف الماضي، زاد الجيش الأوكراني هجماته بهذه الطائرات ضد روسيا، وضرب مزيدا من الأراضي الروسية للرد على هجمات موسكو على أراضيه.