أمنستي: سياسيون تونسيون محتجزون ظلما لأكثر من عام

انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) استمرار احتجاز سياسيين معارضين "تعسفا" منذ عام على خلفية اتهامات "لا تستند إلى أي أساس بالتآمر على أمن الدولة".

والمعنيون المعتقلون منذ فبراير/شباط 2023 هم جوهر بن مبارك وخيام التركي وعصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعبد الحميد جلاصي.

وناشدت المنظمة الحقوقية السلطات التونسية الإفراج عنهم فورا وبدون أي قيد أو شرط، وإسقاط التهم الموجهة إليهم "لكونها نابعة من ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية".

وفي يناير/كانون الثاني 2024، رفض قاض تونسي دعاوى الاستئناف الأخيرة ضد الإيقاف التحفظي المطول للمحتجزين الستة التي قدمتها هيئة الدفاع عن المُعتقلين السياسيين.

ويجري القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحقيقات بشأنهم بتهمة محاولة "تبديل هيئة الدولة" بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية، والتي يُعاقَب عليها بالإعدام.