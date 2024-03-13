10 مجازر جديدة بغزة والاحتلال يتحدث عن رصد تسلل غواصيْن

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي بغزة 10 مجازر في يوم واحد راح ضحيتها 88 شهيدا، في وقت سقط 5 شهداء بقصف إسرائيلي على أكبر مخزن لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في جنوب القطاع.

وفيما استمرت المقاومة في تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد غواصين أثناء محاولتهما التسلل بحرا إلى مستوطنة زيكيم على الحدود الشمالية من قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 مجازر ذهب ضحيتها 88 شهيدا، و135 جريحا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه بالحصيلة الجديدة لمجازر الاحتلال يرتفع العدد الإجمالي لضحايا حرب إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 31 ألفا و272 شهيدا إضافة إلى 73 ألفا و24 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة استشهاد 27 طفلا نتيجة سوء التغذية وعدم توفر حليب الأطفال شمال غزة.

وقال المتحدث إن آلاف الأطفال يعانون من مضاعفات خطيرة نتيجة عدم توفر أنواع الحليب الخاصة بهم شمال القطاع. وطالب المؤسسات الأممية ومؤسسات الطفولة حول العالم بتوفير الحليب للأطفال هناك.

شهداء ومصابون

وأكد مراسل الجزيرة انتشال جثامين 17 شهيدا من مدينة حمد شمال غربي خان يونس منذ صباح اليوم الأربعاء، حيث يكثف الاحتلال عملياته العسكرية بريا وجويا منذ أيام.

وكان جيش الاحتلال قد سحب آلياته بشكل جزئي من مدينة حمد السكنية مخلفا دمارا كبيرا للأبراج السكنية، كما تم تجريف مساحات واسعة من الأراضي والأحياء بما فيها حي الإسراء من الجهة الغربية.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخص على الأقل، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيارة على طريق مراج جنوب مدينة خان يونس.

استشهاد 11 فلسطينيا في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزل عائلة الأطرش في دير البلح وسط القطاع ومن بين المصابين مواطنة أمريكية الجنسية مقيمة في #غزة منذ سنوات#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/valztz1WUZ — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 13, 2024

وفي دير البلح وسط القطاع شيع أهالي المدينة 11 شهيدا من مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 11 فلسطينيا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال وإصابة آخرين، بقصف جوي إسرائيلي استهدف أمس الثلاثاء بناية تابعة لعائلة الأطرش في مدينة دير البلح.

وأضاف المراسل أن من بين المصابين مواطنة أميركية الجنسية مقيمة في غزة منذ سنوات.

استهداف مخزن الأونروا

وأفاد مراسل الجزيرة أيضا باستشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف مركز توزيع مساعدات تابعا للأونروا في رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم (الأونروا) جولييت توما اليوم الأربعاء إن مركزا لتوزيع الدقيق تابعا للوكالة تعرض للقصف في رفح، وأضافت أنه "لا معلومات حول ما حدث بالضبط".

من جانبها، قالت وزارة الصحة في القطاع إن 4 أشخاص استشهدوا في قصف استهدف المستودع المعروف باسم "ويرهاوس" في حي الجنينة وسط رفح، قبل أن يفيد مراسل الجزيرة بارتفاع الحصيلة إلى 5 شهداء.

وصول إصابات وشهداء إلى المستشفى الكويتي جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر الأونروا الخاص بتوزيع المساعدات وسط #رفح جنوبي قطاع #غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/rTDUfZSGVM — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 13, 2024

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الأونروا قوله إن مستودع "ويرهاوس" هو أكبر مخازن الوكالة في جنوب قطاع غزة، وهو يستقبل المساعدات القادمة من معبري رفح وكرم أبو سالم قبل توزيعها.

وتكررت خلال الأيام الماضية عمليات استهداف الاحتلال لمراكز وتجمعات توزيع المساعدات في قطاع غزة ما أدى لاستشهاد العشرات من منتظري تلك المساعدات.

معارك ورصد غواصين

ميدانيا، استمرت المعارك بين المقاومة وجيش الاحتلال على عدد من المحاور في شمال وجنوب ووسط القطاع.

وبثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي صورا لاستهداف مقاتليها آليات وتجمعات إسرائيلية جنوب مدينة غزة.

وكانت سرايا القدس أعلنت تفجير عبوة بقوة للاحتلال من 6 أفراد تحصنت في شقة بمدينة حمد شمال خان يونس.

سرايا #القدس تنشر مشاهد من قصف واستهداف مقاتليها آليات وتجمعات الاحتلال الإسرائيلي في "شارع 10" ومناطق جنوب مدينة #غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/BbbtX4NKC3 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 13, 2024

وفي تطور لافت، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش تمكن من إبعاد غواصيْن حاولا التسلل قرب الشواطئ الشمالية لقطاع غزة، بعد مخاوف من وصولهما إلى منطقة زيكيم.

وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليهما لإبعادهما، لكنهما لم يصابا بأذى.

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل أخرى عن محاولة التسلل التي تحدث عنها الاحتلال، كما لم تعلن حتى الآن أي من فصائل المقاومة تبني تلك المحاولة.