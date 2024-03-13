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10 مجازر جديدة بغزة والاحتلال يتحدث عن رصد تسلل غواصيْن

العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر لليوم الـ159 (الأناضول)
13/3/2024

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي بغزة 10 مجازر في يوم واحد راح ضحيتها 88 شهيدا، في وقت سقط 5 شهداء بقصف إسرائيلي على أكبر مخزن لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في جنوب القطاع.

وفيما استمرت المقاومة في تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد غواصين أثناء محاولتهما التسلل بحرا إلى مستوطنة زيكيم على الحدود الشمالية من قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 مجازر ذهب ضحيتها 88 شهيدا، و135 جريحا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه بالحصيلة الجديدة لمجازر الاحتلال يرتفع العدد الإجمالي لضحايا حرب إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 31 ألفا و272 شهيدا إضافة إلى 73 ألفا و24 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة استشهاد 27 طفلا نتيجة سوء التغذية وعدم توفر حليب الأطفال شمال غزة.

وقال المتحدث إن آلاف الأطفال يعانون من مضاعفات خطيرة نتيجة عدم توفر أنواع الحليب الخاصة بهم شمال القطاع. وطالب المؤسسات الأممية ومؤسسات الطفولة حول العالم بتوفير الحليب للأطفال هناك.

شهداء ومصابون

وأكد مراسل الجزيرة انتشال جثامين 17 شهيدا من مدينة حمد شمال غربي خان يونس منذ صباح اليوم الأربعاء، حيث يكثف الاحتلال عملياته العسكرية بريا وجويا منذ أيام.

وكان جيش الاحتلال قد سحب آلياته بشكل جزئي من مدينة حمد السكنية مخلفا دمارا كبيرا للأبراج السكنية، كما تم تجريف مساحات واسعة من الأراضي والأحياء بما فيها حي الإسراء من الجهة الغربية.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخص على الأقل، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيارة على طريق مراج جنوب مدينة خان يونس.

وفي دير البلح وسط القطاع شيع أهالي المدينة 11 شهيدا من مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 11 فلسطينيا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال وإصابة آخرين، بقصف جوي إسرائيلي استهدف أمس الثلاثاء بناية تابعة لعائلة الأطرش في مدينة دير البلح.

وأضاف المراسل أن من بين المصابين مواطنة أميركية الجنسية مقيمة في غزة منذ سنوات.

استهداف مخزن الأونروا

وأفاد مراسل الجزيرة أيضا باستشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف مركز توزيع مساعدات تابعا للأونروا في رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم (الأونروا) جولييت توما اليوم الأربعاء إن مركزا لتوزيع الدقيق تابعا للوكالة تعرض للقصف في رفح، وأضافت أنه "لا معلومات حول ما حدث بالضبط".

من جانبها، قالت وزارة الصحة في القطاع إن 4 أشخاص استشهدوا في قصف استهدف المستودع المعروف باسم "ويرهاوس" في حي الجنينة وسط رفح، قبل أن يفيد مراسل الجزيرة بارتفاع الحصيلة إلى 5 شهداء.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الأونروا قوله إن مستودع "ويرهاوس" هو أكبر مخازن الوكالة في جنوب قطاع غزة، وهو يستقبل المساعدات القادمة من معبري رفح وكرم أبو سالم قبل توزيعها.

وتكررت خلال الأيام الماضية عمليات استهداف الاحتلال لمراكز وتجمعات توزيع المساعدات في قطاع غزة ما أدى لاستشهاد العشرات من منتظري تلك المساعدات.

معارك ورصد غواصين

ميدانيا، استمرت المعارك بين المقاومة وجيش الاحتلال على عدد من المحاور في شمال وجنوب ووسط القطاع.

وبثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي صورا لاستهداف مقاتليها آليات وتجمعات إسرائيلية جنوب مدينة غزة.

وكانت سرايا القدس أعلنت تفجير عبوة بقوة للاحتلال من 6 أفراد تحصنت في شقة بمدينة حمد شمال خان يونس.

وفي تطور لافت، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش تمكن من إبعاد غواصيْن حاولا التسلل قرب الشواطئ الشمالية لقطاع غزة، بعد مخاوف من وصولهما إلى منطقة زيكيم.

وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليهما لإبعادهما، لكنهما لم يصابا بأذى.

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل أخرى عن محاولة التسلل التي تحدث عنها الاحتلال، كما لم تعلن حتى الآن أي من فصائل المقاومة تبني تلك المحاولة.

المصدر : الجزيرة + وكالات