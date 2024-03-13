الحوثيون يهاجمون مدمرة أميركية وواشنطن تدمر مسيرتين

قالت القيادة المركزية الأميركية إن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقت أمس الثلاثاء صاروخا باليستيا باتجاه المدمرة لابون في البحر الأحمر، وأعلنت اعتراض مسيرتين وتدميرهما.

وأوضحت القيادة في بيان اليوم الأربعاء أن الصاروخ الباليستي أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، واستهدف المدمرة "لابون" لكنه لم يصبها ولم تقع خسائر مادية أو بشرية.

وأضافت القيادة أن "قواتها نجحت بالتعاون مع سفينة تابعة للتحالف في الاشتباك مع طائرتين مسيرتين أُطلقتا من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وتدميرهما".

واعتبر بيان القيادة أن الطائرتين شكلتا "تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية".

وتضامنا مع غزة التي تواجه عدوانا إسرائيليا مدمرا بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.