مغردون يطالبون رئيس المخابرات الفلسطينية بتوضيح خطط السلطة بغزة

مع انتشار خبر القناة الـ14 الإسرائيلية أن مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج يعمل على إنشاء قوة مسلحة جنوب قطاع غزة، بدأ مغردون بطرح كثير من التساؤلات عن دور السلطة ومدير مخابراتها وما ينوون القيام به في غزة.

وقال مدونون إن فرج مدعو لتقديم توضيح حول ما نشرته هيئة الإعلام الإسرائيلية بالتواصل معه وفقا لاقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لتمرير الأجندة الإسرائيلية في قطاع غزة، مضيفين أنهم يتوقعون أن يقدم توضيحا ونفيا لهذه المعلومات المنشورة لأن الظرف حساس ويتطلب توضيحا لإغلاق الباب أمام الاحتلال.

ماجد فرج مدير المخابرات في رام الله مدعو لتقديم توضيح حول ما نشرته هيئة الاعلام العبري ( كان) بالتواصل معه وفقا لاقتراح وزير الحرب غالانت لتمرير الأجندة الإسرائيلية في قطاع غزة يتوقع ان يقدم توضيح و نفي لهذه المعلومات المنشورة

الظرف حساس ويتطلب توضيح لإغلاق الباب أمام الاحتلال — hazem ayyad (@hma36) March 12, 2024

وعلق مغردون على الخبر بالقول إن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه عن طريق عدوانه على غزة يسعى إلى تحقيقه عن طريق السلطة الفلسطينية وماجد فرج.

وهل هناك في غزة من ينصاع لأي أحد في السلطة الفلسطينية.السلطة التي تعتبر أحد أذرع الإحتلال بدء من رأس هرمها وحتى أصغرهم .ما هذا الهراء الذي تمارسه إسرائيل في الإعلام حيث ان اهل غزة هم الوحيدون في هذا الكوكب لا يخضعون لأي شيئ تقول او تعمل به إسرائيل.لك الله يا غزة ولك الله يا شعبها — Tom Lee (@tomlee4719) March 12, 2024

وأشار آخرون إلى أن الاحتلال عندما يفشل في الانتصار يلجأ إلى الحرب الأهلية، وهنا يعتمد الأمر على وعي المعنيين وأنهم سيكونون أداة بيد المحتل أم لا، مضيفين أن أغبى عمل يفعله الإنسان أن يكون أداة بيد المحتل ضد أبناء شعبه.

اعدائنا دائما هكذا عندما يفشلون في الانتصار بنفسهم يلجؤن الى الحرب الاهليه .. يعتمد الامر الان على وعي المعنيين وانهم سيكونوا اداه للمحتل .. اغبى شيء يفعله الانسان ان يكون اداه بيد احدهم وان كان لا يدري فهي مصيبه وان كان يدري فالمصيبة اعظم . — 🔻al diaa🔻 (@sandyudam23301) March 13, 2024

وقال بعض المغردين إنهم يختلفون مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أمور كثيرة، لكن ما جعلهم يتمسكون بها تمسكهم بسلاح المقاومة وحماية ظهرها، أما كل من سوف يأتي على ظهر دبابة أو يستغل وضع الحرب فهو جاسوس وسيحارَب مثل العدو بحسب قول أحدهم.

نختلف مع حماس في امور كثيرة لكن ما جعلنا نتحملها طوال فترة حكمها لغزة هي تمسكها بسلاح المقاومة وحماية ظهر المقاومة

اما كل من سوف يأتي على ظهر دبابة او يستغل وضع الحرب فهو جاسوس وسيحارب مثل العدو — Free Gaza☝️الحرية لغزة (@gaza99_free) March 12, 2024

وأضاف بعض المتابعين أن الحدث يعد تطورا خطيرا جدا في سياق الحرب بأن الاحتلال تواصل مع ماجد فرج لإدارة المشهد في غزة، والذي تواصل بدوره مع عدد من عشائر قطاع غزة التي لها خلاف سابق مع حماس.

وبحسبهم، فإن التواصل تم عبر مؤسسات دولية، ونُقلت رسالة الاحتلال وماجد فرج عبر هذه المؤسسات إلى 12 عشيرة، إلا أن العائلات جميعها، أو 11 عائلة على الأقل، رفضت العرض المقدم لعدد من الأسباب، أهمها أن كتائب القسام ما زالت بقوتها رغم إدارتها للمعركة من تحت الأرض.

وقالوا إن خطورة الموضوع تتجلى في استنساخ لنموذج الصحوات في العراق، والتي عرُض عليها إغراءات مالية وأسلحة ضخمة قبل الاستسلام للرغبة الأميركية تحت المغريات، وهنا في غزة وعود بإغراءات طعام ومساعدات وسلاح ومال للخوض في صراع مع القسام والفصائل المسلحة نيابة عن الجيش الإسرائيلي.

حدث اليوم تطور خطير جدا في سياق الحرب، تم الإعلان بشكل رسمي عن تواصل الاحتلال مع ماجد فرج، مدير المخابرات الفلسطينية في رام الله لقيادة مشهد غزة ما بعد الحرب، ناهيك عن تواصل الرجل مع عدد من عشائر قطاع غزة التي لها خلاف سابق مع حماس، ماذا يعني عشائر لها خلاف مع حماس، هي عائلات… — Ali Abo Rezeg (@ARezeg) March 12, 2024

ووصف متابعون الموضوع بالخطير، ولكن غالبا سيكون مصيره الفشل لأن العائلات رفضت ليس خوفا من المقاومة ولكن رفضا للخيانة، فمحاولة ماجد فرج فاشلة وسيكون مصيره سيئا في غزة بحسب رأي أحدهم.

واعتبر مدونون الخبر كارثيا، خاصة أنه أول تحرك سياسي للسلطة منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع، وعندما تحركت السلطة قامت بذلك لصالح الاحتلال، بحسب قول أحدهم.

وأشار آخرون إلى أن حكم العائلات واحدة من الأفكار التي تعبر عن معضلة منظومة الأمن بأكملها، وليس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحده، وأن هذا النوع من الحكم تريده إسرائيل ليس لإدارة حالة بل لإدارة الفشل، ويبدو الأمر كتجارب يتم اختيار ما ينجح منها، وتساءلوا إن كان هذا تفكير كيان يخوض حربا وجودية، لأن الخطط قصيرة المدى لا تضعها إلا حكومات قصيرة الأجل.

وقال معلقون على الخبر إن إسرائيل معجبة بما يقوم به ماجد فرج في الضفة في تفكيك العبوات وملاحقة شباب المقاومة فطلبت منه المساعدة في غزة.