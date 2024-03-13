غارة إسرائيلية تغتال عنصرا من حماس في صور وبيروت تحذر من التصعيد

قال الدفاع المدني اللبناني إن شخصين قُتلا وجُرح آخر في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوبي لبنان، في الوقت الذي حذرت فيه بيروت من التصعيد الإسرائيلي بعيدا عن الحدود.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني لبناني قوله إن المستهدَف في الغارة الإسرائيلية فلسطيني من مخيم الرشيدية.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن أحد قتلى الغارة الإسرائيلية ينتمي إلى عناصر كتائب القسام الجناح العسكري للحركة.

وقالت الحركة في بيان إنها تنعى "الشهيد القسّامي المجاهد هادي علي محمد مصطفى".

وكانت مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه سيارة تسير على طريق منطقة الحوش الرئيسي جنوبي مدينة صور، مما تسبب باشتعال النيران فيها.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز، عن 3 مصادر أمنية في لبنان، أن غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت سيارة خارج مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور بجنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل راكبيها.

هذا، وشنت طائرات إسرائيلية غارات على منطقة اللبونة ومحيط بلدة علما الشعب جنوبي لبنان، وقالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى، كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار دوت في حانيتا شمال إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف وسط سهل مرجعيون بقذيفتين مدفعيتين، في وقت سابق اليوم.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية اللبنانية إن التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية يعكس رغبة إسرائيل بتوسيع الصراع، وجر المنطقة للحرب.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.