الأونروا: عدد قتلى أطفال غزة يفوق مثيلهم في نزاعات العالم خلال 4 سنوات

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس الثلاثاء أن عدد الأطفال الذين استشهدوا جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة تجاوز عددَهم خلال 4 سنوات من النزاعات في جميع أنحاء العالم.

واستنكر المفوض فيليب لازاريني عبر منصة "إكس" ما وصفه بالـ"حرب على الأطفال"، حيث أشار إلى أن عدد الأطفال الذين تم تسجيل وفاتهم خلال 4 أشهر فقط في غزة يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا خلال 4 سنوات في جميع النزاعات حول العالم.

واستند لازاريني في منشوره إلى أرقام الأمم المتحدة التي تظهر أن 12 ألفا و193 طفلا قتلوا في نزاعات حول العالم بين عامي 2019 و2022.

وتمت مقارنة هذه الأرقام مع تقارير وزارة الصحة في قطاع غزة، والتي تشير إلى استشهاد أكثر من 12 ألفا و300 طفل في القطاع بين أكتوبر/تشرين الأول وبداية فبراير/شباط الماضي.

كما شارك لازاريني رسما بيانيا تم إعداده باستخدام بيانات من الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يُظهر مقارنة بين عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة خلال هذه الحرب وعدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب خلال الأربع سنوات الماضية.

وأظهر الرسم البياني أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب على مدار الأربع سنوات الماضية حول العالم بلغ 12 ألفا و193 طفلا، بينما وصل عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة إلى أكثر من 12 ألفا و300 طفل.

Staggering. The number of children reported killed in just over 4 months in #Gaza is higher than the number of children killed in 4 years of wars around the world combined.

This war is a war on children. It is a war on their childhood and their future.#ceasefireNow for the… pic.twitter.com/tYwSNHecpy

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 12, 2024