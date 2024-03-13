إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن بالقدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة جنديين في عملية طعن عند حاجز النفق جنوبي القدس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منفذ العملية وصل إلى الحاجز على متن دراجة كهربائية ثم ترجل عنها ونفذ عملية الطعن قبل أن يطلق الجنود الإسرائيليون النار عليه.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذ عملية الطعن عند حاجز النفق هو الفتى الفلسطيني محمد مراد أبو حامد من سكان قرية الخضر.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر طبية أن المصابين نقلا إلى أحد مستشفيات القدس وجراح أحدهما متوسطة. وقد استدعيت قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث.

وقال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن المصابَين هما جندي وجندية وإن إصابتهما بين متوسطة وخفيفة.

وأضاف العمري أن علمية الطعن جرت على حاجز النفق، الذي يقع على شارع التفافي يربط بين مدينتي القدس والخليل، وقد أطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذ.

وأشار المراسل إلى أن هذا الحاجز قد شهد أكثر من عملية طعن منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما زاد التوتر في القدس ومدن الضفة الغربية.