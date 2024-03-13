صحيفة أميركية: تعذيب إسرائيلي ممنهج لمعتقلي غزة

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن معتقلين فلسطينيين سابقين لدى الاحتلال الإسرائيلي تعرضهم للضرب والإهانة وإجبارهم على الركوع لأكثر من 20 ساعة.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مدير بلجنة مناهضة التعذيب بإسرائيل، إن المعتقلين الفلسطينيين معزولون ومحتجزون دون حق الاستعانة بمحام.

وأضافت أن قوات الاحتلال جردتهم من ملابسهم لأوقات طويلة، وفي أثناء الاستجواب.

وقال الأسير السابق محمد عبيد إن الجنود الإسرائيليين طلبوا منه مسح الدماء عن وجهه لالتقاط صورة أمام علم إسرائيل، وأضاف أن الاحتلال أطلق سراحه لاحقا من دون توجيه اتهامات إليه بعد 40 يوما من الاحتجاز.

وقالت -كذلك- هبة غبن الأسيرة السابقة لدى الاحتلال "هددوني بالصعق بالكهرباء، وربطوا أيدينا وأرجلنا".

وعندما أطلق الجنود الإسرائيليون سراح بهاء أبو ركبة بالقرب من معبر حدودي في غزة بعد احتجازه لمدة 3 أسابيع تقريبا، قال الفلسطيني البالغ من العمر (24 عاما) إنه كان يتألم ويكافح من أجل المشي بعد تعرضه للضرب المتكرر بأعقاب البنادق والركل في الفخذ.

وتقدر الأمم المتحدة أن إسرائيل احتجزت، منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، آلاف الشباب الفلسطينيين في عمليات قال الجيش الإسرائيلي إنها تستهدف المسلحين.

وفي وقت سابق، قالت القناة "13" الإسرائيلية الخاصة إن من وصفتهم بمقاتلي النخبة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المعتقلين في سجون إسرائيل "يعانون من إجراءات شديدة وصعبة، ويتكدسون في زنازين صغيرة جدا وسط جوع وبرد وتضييق".

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني بثته القناة عن الأسرى الفلسطينيين، الذين قالت إنهم من عناصر "النخبة" في كتائب "القسام" التابعة لحركة حماس، حيث اعتقلوا خلال هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتقول القناة إن "أسرى نخبة حماس، يعانون ظروفا صعبة جدا، حيث إنهم يرتجفون دائما من شدة البرد، ويجبرون على حني رؤوسهم وهم جالسون أرضا، كما أن غرف الزنازين صغيرة جدا، والأسِرة غير مرتبة وبدون أغطية".