شاهد.. سرايا القدس وقوات الشهيد عمر القاسم تقصفان آليات وحشودا إسرائيلية في غزة

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقطع فيديو يظهر رصد مقاتليها لآليات إسرائيلية في شارع 10 جنوب لواء غزة.

وجرت العملية بالتعاون مع قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وفق ما قاله أحد مقاتلي السرايا في المقطع.

وظهر المقاتلون وهم يرصدون ناقلة جند من طراز "النمر"، قبل أن يتسللوا عبر المنازل المهدمة وصولا إلى النقطة التي قاموا منها بقصف الناقلة.

وقدم مقاتلو السرايا وقوات الشهيد عمر القاسم التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان قبل قصف تجمعات إسرائيلية بقذائف الهاون ورشقات الصواريخ.