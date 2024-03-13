روسيا تعتبر ميناء بايدن "رقصا على العظام"

وصفت روسيا خطط الولايات المتحدة لبناء ميناء بحري مؤقت بساحل غزة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأنها "رقص على العظام" واعتبرته "مشروعا وهميا" والأولى هو "السلام".

جاء ذلك في رد المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على سؤال لمراسل الأناضول في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو، بشأن مدى جدية مبادرة الولايات المتحدة لبناء الميناء المؤقت في منطقة حرب.

وقالت زاخاروفا إن ذلك "يعد رقصا على العظام، وسخرية من الناس، فعندما يموت المدنيون هناك كل يوم، فإننا نحتاج إلى الحديث عن مصائرهم، وليس عن بعض المشاريع المستقبلية الوهمية التي تحتاج في المقام الأول إلى السلام لتنفيذها".

وأشارت المتحدثة الروسية إلى عرقلة الولايات المتحدة الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة قائلة "عندما لا يريد بلد ما صياغة دعوة لوقف إطلاق النار، فكيف يمكننا التعامل مع مبادراته لبناء بنية تحتية مدنية، حيث لا يريد وقف إطلاق النار؟".

وفي خطاب حالة الاتحاد في الثامن من مارس/ آذار الجاري، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، مضيفا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرا عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأميركيين أرض القطاع.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الأميركي توجّه عدد من سفنه إلى غزة لإنشاء ميناء مؤقت يسمح بتسلم مساعدات إنسانية للقطاع الذي تحاصره إسرائيل.