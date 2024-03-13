بعد توضيح نائبه بشأن أوكرانيا.. البابا يندد بالحروب مجددا

ندد بابا الفاتيكان فرانشيسكو، اليوم الأربعاء، بالحروب مجددا، بعد أيام من إثارته استياء كييف والعواصم الغربية بسبب ما بدا وكأنها إشارة إلى ضرورة استسلام أوكرانيا وإجراء محادثات سلام مع روسيا.

وقال البابا -خلال كلمته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس- "كثير من الشباب يموتون (في الحرب)، دعونا نصلي للرب أن يمنحنا نعمة التغلب على هذا الهوس بالحروب، الذي هو اندحار دائما".

ولم يشر إلى أوكرانيا أو لأي مناطق حرب أخرى على وجه التحديد، لكنه قال إنه تلقى في وقت سابق مسبحة ونسخة من الإنجيل تعودان لرجل قُتل في جبهة حرب غير محددة.

وكان البابا قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية إن أوكرانيا يجب أن "تتحلى بشجاعة الراية البيضاء" وأن تتفاوض مع روسيا.

وأضاف البابا "أعتقد أن الأقوى هم أولئك الذين يرون الوضع ويفكرون في الناس ولديهم الشجاعة لرفع الراية البيضاء والتفاوض".

غضب من البابا

وأجج البابا الغضب بقوله "عندما ترى أنك مهزوم، وأن الأمور لا تسير على ما يرام، عليك أن تتحلى بالشجاعة للتفاوض".

لكن الكاردينال بيترو بارولين نائب البابا أوضح -في مقابلة أمس الثلاثاء- أن روسيا يجب أن تتوقف أولا عن عدوانها.

وجاءت تصريحات البابا بعد مرور أكثر من عامين على الحرب الروسية على أوكرانيا وسيطرة جيشها على نحو 20% من أراضيها.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا) بأن روسيا وصفت دعوة البابا بأنها طلب موجه لحلفاء أوكرانيا الغربيين للتخلي عن طموحهم في هزيمة روسيا والاعتراف بخطئهم في ما يتعلق بهذه الحرب.

وفرانشيسكو (87 عاما)، الذي يعاني مشاكل صحية في الحركة والجهاز التنفسي، تحدث قليلا للأسبوع الثالث على التوالي أمام حضور اللقاء الأسبوعي، وكلف أحد مساعديه بقراءة معظم النصوص المكتوبة سلفا، وقال للحضور إنه لا يزال يعاني "نزلة برد".