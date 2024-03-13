انتشال جثامين شهداء بمدينة حمد في غزة والمقاومة تكبد قوات الاحتلال خسائر

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها في مدينة حمد بخان يونس، حيث تدور اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي داخل المدينة وفي محيطها.

وأفاد مراسل الجزيرة بانتشال جثامين 6 شهداء من المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة، وأوضح أن الشهداء ضحايا قصف إسرائيلي سابق على المنطقة.

وتزامن ذلك مع تأكيد كتائب القسام أنها فجرت عبوتين بقوتين إسرائيليتين واشتبكت مع أفرادهما في كمين محكم في حزمة أبراج بمدينة حمد.

وأكدت الكتائب أنها أوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال خلال الكمين.

وقالت إن مقاتليها اشتبكوا مع القوتين الإسرائيليتين من المسافة صفر، ورُصدت طائرات الاحتلال وهي تجلي القتلى والجرحى عقب المعركة.

كما أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في مدينة حمد.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس تفجير عبوة بقوة للاحتلال من 6 أفراد تحصنت في شقة بمدينة حمد، وقالت -في بيان- إن قواتها قصفت تجمعات لقوات الاحتلال في المدينة بقذائف الهاون.

وكانت دولة قطر قد تبرعت في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بنحو 407 ملايين دولار لإعادة إعمار قطاع غزة عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية وحيوية في القطاع، بينها بناء مدينة سكنية تحمل اسم أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتضم نحو 2500 شقة سكنية.