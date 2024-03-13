الاحتلال يقتل 5 فلسطينيين ويقتحم مدينة جنين ومخيمها

استشهد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي، فيما اقتحمت قواته مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، حيث أكدت كتيبة جنين أنها تخوض اشتباكات ضارية هناك.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة فلسطينية كانت تقل 5 شبان عند الحاجز العسكري الإسرائيلي القريب من بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد قتلت طفلا فلسطينيا في مخيم شعفاط بالقدس الليلة، حيث أعلنت محافظة القدس استشهاد الطفل رامي حمدان الحلحولي (12 عاما).

ولم تؤكد الشرطة الإسرائيلية الوفاة، لكنها قالت إن أعمال شغب عنيفة اندلعت في المخيم لليلة الثانية على التوالي، وإنه خلال الاضطرابات أطلق شرطي رصاصة واحدة باتجاه مشتبه فيه "شكّل خطرا على القوات بإطلاق ألعاب نارية هوائية صوبها".

اشتباكات

في الأثناء، قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيين اثنين استشهدا فجر اليوم الأربعاء برصاص الاحتلال الإسرائيلي داخل حرم مستشفى جنين الحكومي.

وقال المراسل إن 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص قناصة الاحتلال في مخيم جنين.

من جهة أخرى، قالت كتيبة جنين إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين، وإنهم يتصدون لها بالرصاص والعبوات المتفجرة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المحور الشمالي لمدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية، وأفاد شهود عيان بأن نحو 30 آلية عسكرية وجرافات اقتحمت المدينة وانتشرت في أحياء عدة وعند أطراف المخيم، مما أدى إلى اشتباكات مع مقاومين، وسط إطلاق نار كثيف ودوي صفارات الإنذار.

كما ذكر المراسل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة عارورة شمال مدينة رام الله في الضفة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حوسان غرب بيت لحم، وسط مواجهات.

وأشار المراسل إلى أن مستوطنين هاجموا قرية بورين جنوب مدينة نابلس، وأحرقوا مركبة واعتدوا على الممتلكات.

وكانت قوات الاحتلال اغتالت فلسطينيا وأصابت آخرين خلال تنفيذها عملية اغتيال داخل محل تجاري في بلدة عتيل شمال طولكرم الاثنين، في وقت تجاوز فيه عدد المعتقلين بالضفة أكثر من 7500 معتقل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالتوازي مع الحرب المستمرة على قطاع غزة.

كما ذكر مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة واعتقلت 6 فلسطينيين، ووثقت مشاهد مصورة نشرتها منصات فلسطينية تقييد قوات الاحتلال أولئك المعتقلين من الخلف.

وردا على الاعتداءات المتزايدة على الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن إسرائيل "تحول الضفة الغربية -بما فيها القدس- إلى ثكنة عسكرية للتنكيل بالشعب الفلسطيني ولتضليل العالم بأنها مستهدفة".