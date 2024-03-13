إيطاليا ترفض تسليم فلسطيني لإسرائيل خشية تعرضه لمعاملة قاسية

رفضت محكمة الاستئناف في مدينة لاكويلا بوسط إيطاليا، اليوم الأربعاء، تسليم موقوف فلسطيني إلى السلطات الإسرائيلية "لأنه قد يواجه معاملة قاسية ولا إنسانية".

وجاء في قرار المحكمة أن الفلسطيني كمال عفيف يعيش (36 عاما) "يواجه خطر التعرض لمعاملة قاسية، أو لا إنسانية، أو مهينة، أو غيرها من أعمال انتهاك حقوق الإنسان في حال تسليمه إلى إسرائيل".

وقال فلافيو روسي ألبرتيني محامي يعيش، إن موكله موقوف منذ 29 يناير/كانون الثاني الماضي بعد أن قدمت إسرائيل طلبا لتسليمه، مضيفا أن "إسرائيل طلبت استرداد يعيش بسبب مشاركته المفترضة في مجموعة عملت في مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة".

واستشهدت محكمة الاستئناف الإيطالية -في قرارها- بتقارير لمنظمات قالت إنها "جديرة بالثقة على المستوى الدولي مثل منظمة العفو الدولية، أو هيومن رايتس ووتش، تشير إلى ظروف اعتقال صعبة جدا في السجون الإسرائيلية".

وأضافت أن ظروف اعتقال المواطنين الفلسطينيين "تتسم بالاكتظاظ، والعنف الجسدي، وسوء النظافة، ونقص الرعاية التي تدهورت في ما بعد بسبب النزاع الجاري"، في إشارة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واعتبرت المحكمة أن عملية التسليم غير ممكنة لأن يعيش "يحاكم جنائيا من قبل مكتب المدعي العام في لاكويلا لنفس الوقائع التي تشكل أساس طلب الاسترداد الإسرائيلي".

وإلى جانب يعيش أوقف فلسطينيان آخران الاثنين في لاكويلا يشتبه في تشكيلهم ويعيش "مجموعة إجرامية لأغراض إرهابية"، بحسب بيان للشرطة.

ويشتبه في أن الرجال الثلاثة خططوا لهجمات بما في ذلك عمليات انتحارية، ضد أهداف مدنية وعسكرية في أراض أجنبية، حسبما جاء في بيان للشرطة من دون تحديد الدولة المستهدفة.