أمير قطر يبحث الوضع في غزة مع أرفع مسؤوليْن أوروبيين

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الوضع في قطاع غزة في اتصالين هاتفيين اليوم الأربعاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وتم خلال الاتصالين استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها، وكذلك مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما ذكره الديوان الأميري القطري.

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري صرح أمس الثلاثاء بأن الدوحة تعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وليس هدنة قصيرة تستمر بضعة أيام لكن الوضع على الأرض معقد، حسب وصفه.

وأكد الأنصاري أن جهود المفاوضات مستمرة، "وتتكثف الآن بحلول شهر رمضان بهدف التوصل إلى اتفاق".

وأضاف "لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكننا لا نزال متفائلين".

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة ولا سيما في شمال القطاع، جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.