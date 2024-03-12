حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بأكثر من 100 صاروخ

أعلن حزب الله إطلاق أكثر من 100 صاروخ في اتجاه مواقع عسكرية في شمال إسرائيل ردّا على قصفها مناطق في لبنان أبرزها مدينة بعلبك (شرق). وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن نحو 100 صاروخ أطلقت من لبنان واستهدفت هضبة الجولان السورية المحتلة وسهل الحولة في الجليل الأعلى.

وقال حزب الله في بيان إنه "ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا وقرانا ومدننا وآخرها في محيط مدينة بعلبك" ليل الاثنين، قصفت عناصره صباح الثلاثاء "مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من 100 صاروخ كاتيوشا".

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدة مستوطنات بالجولان المحتل وبلدات في سهل الحولة بالجليل الأعلى.

كما قال المراسل إن صواريخ اعتراضية إسرائيلية انفجرت في أجواء القرى الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

من جهتها، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى اعتراض عدد من الصواريخ وسقوط بعضها في مناطق غير مأهولة، دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارتين على محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ مبنى في منطقة أنصار جنوب شرق مدينة بعلبك، كما استهدفت المقاتلات الإسرائيلية أحد المخازن في منطقة طاريا غرب بعلبك.

وقال محافظ بعلبك بشير خضر إن "شخصا استشهد في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مصنعا لزيت الزيتون"، كما نقل مراسل الجزيرة عن مصدر طبي قوله إن فرق الإسعاف نقلت 6 جرحى إلى مستشفيات المنطقة، وذلك في حصيلة أولية للمصابين.

قصف إسرائيلي

في المقابل، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية قصفت موقعين لحزب الله في منطقة وادي البقاع في عمق لبنان.

وأضاف المتحدث عقب الإعلان عن تنفيذ 3 غارات على منطقة البقاع ومحيط مدينة بعلبك، أن المواقع التي استُهدفت تتبع للقوات الجوية لحزب الله.

ووفق بيان المتحدث العسكري الإسرائيلي، فإن الضربات جاءت ردا على الهجمات الجوية التي شنها حزب الله باتجاه مرتفعات الجولان خلال الأيام الأخيرة.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وقُتل 316 شخصا على الأقل، معظمهم من مقاتلي حزب الله، إضافة الى 53 مدنيا في لبنان، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا الى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.