قتيل في البقاع وبن غفير يدعو لحرب على لبنان "الآن"

قال الدفاع المدني في شرق لبنان إن شخصا قُتل وأصيب 8 بجروح في حصيلة أولية لغارتين إسرائيليتين على منطقة البقاع، وفي حين أطلق حزب الله عشرات الصواريخ على عدة أهداف للاحتلال، دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى بدء الهجوم على لبنان والحرب "الآن".

وأشار مراسل الجزيرة، إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي أطلق صاروخين على مبنى في منطقة السفري جنوب مدينة بعلبك ما أدى إلى تدميره بشكل تام. وعملت فرق الإطفاء على إخماد حريق شب في المنطقة المستهدفة بينما تعمل فرق الدفاع المدني على رفع الأنقاض.

كما استهدفت غارة إسرائيلية ثانية محيط بلدة النبي شيت في البقاع شرقي لبنان. وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات الخيام وبنت جبيل وحولا وبرغز جنوبي لبنان.

من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مقرين للقيادة تابعين لحزب الله في منطقة بعلبك في عمق لبنان.

وقد شنّت طائرات حربية إسرائيلية اليوم غارت على عدة مواقع وبلدات في جنوب لبنان. ورصدت كاميرا الجزيرة في الجليل الأعلى غارة جوية على بلدة الخيام جنوبي لبنان.

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أعلن أنه تم شن غارات على 3 منصات أطلقت منها قذائف صاروخية على مواقع عدة في الجولان السوري المحتل.

وأكدت مراسلة الجزيرة أن صفارات الإنذار دوّت في مناطق عدة بالجليل الأعلى والجولان، وسُمع دوي انفجارات نتيجة اعتراض بعض الصواريخ وسقوط شظايا بمناطق مفتوحة.

بمنطقة مفتوحة وقرب المباني السكنية.. مشاهد لصاروخ لم ينفجر في قرية حراجل بقضاء كسروان جنوبي لبنان#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/T2BvkEBVrb — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 12, 2024

هجمات لحزب الله

في الأثناء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن أكثر من 100 صاروخ أطلقت من لبنان واستهدفت هضبة الجولان وسهل الحولة في الجليل الأعلى.

في المقابل، أعلن حزب الله أن مقاتليه قصفوا مقر قيادة الدفاع‏ الجوي والصاروخي الإسرائيلي في ثكنة كيلع، والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ومحيطها ‏بأكثر من 100 صاروخ كاتيوشا.‏

وقال حزب الله -في بيان- إن القصف يأتي ردا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمدن اللبنانية وآخرها في محيط مدينة بعلبك شرقي البلاد، كما أعلن حزب الله عن استهدافه موقع الراهب بصاروخ بركان، وقصف الأجهزة التجسسية في موقعي بركة ريشا وجل العلام.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع جل العلام الإسرائيلي في الجليل الغربي.

وقال حزب الله "استهدفنا الأجهزة التجسسية في موقعي جل العلام وبركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وحققنا إصابة مباشرة".

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، يورا سالتس، قوله إن "إسرائيل فقدت قوة الردع في حدودها الشمالية وغير قادرة على استعادتها".

وأضاف سالتس أن على الحكومة الإسرائيلية إيجاد منطقة محظورة على مقاتلي حزب الله شمال الحدود.

وفي السياق، خاطب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قائلا: "الجيش مسؤوليتك ولنبدأ بالرد والهجوم على لبنان والحرب الآن".

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.