في القدس وليس في غزة.. اعتقال مهين لعدد من الفلسطينيين

القدس المحتلة- أظهر مقطع فيديو متداول قيام جنود الاحتلال باعتقال عدد من الفلسطينيين بشكل مهين بمدينة القدس المحتلة.

ويظهر في الفيديو إحاطة الاحتلال المعتقلين -وعددهم نحو 6- معا بحبل عريض بينما كانوا مقيدي الأيدي، في حين يقوم أحد الجنود بجرهم، وجنود آخرون يحيطون بهم.

وقال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص للجزيرة نت إن الحادثة وقعت في بلدة العيسوية شمال شرق القدس.

وأوضح أن المعتقلين من فلسطينيي الضفة الغربية، ولا يعرف كيف وصلوا البلدة، مرجحا أن يكونوا قد دخلوا القدس لغرض العمل أو الصلاة في المسجد الأقصى، لكن سرعان ما اعتقلوا في كمين لقوات الاحتلال.

وأشار إلى تكرار اقتحام قوات الاحتلال القرية منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي واعتقال السكان ومضايقتهم.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل متسارع على شبكات الاجتماعي مع تعليقات عن الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون.

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدة العيسوية بالقدس بشكل مهين pic.twitter.com/p4DlHa0UGY — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 11, 2024

قوات الاحتلال تقيّد 6 فلسطينيين معًا، وتعتقلهم بشكل مهين في قرية العيساوية بالقدس. pic.twitter.com/tH95MJm5ul — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 11, 2024