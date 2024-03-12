الجيش السوداني يعلن استعادة مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان

أعلنت قيادة القوات المسلحة السودانية اليوم الثلاثاء أن الجيش استعاد السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان من قوات الدعم السريع.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني في بيان "تمكنت قواتكم المسلحة والقوات النظامية الأخرى وأبناء بلادنا الذين يعملون جنبا إلى جنب معها اليوم من انتزاع مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، ذاكرة ووجدان الأمة السودانية".

وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري بالجيش السوداني للجزيرة إن الجيش تمكن من استعادة السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون، مشيرا إلى أن الجيش دمر أكثر من 100 عربة قتالية تابعة للدعم السريع بعد معارك استمرت عدة أيام.

وقد بث الجيش السوداني على حسابه بموقع فيسبوك مقاطع فيديو تظهر استعراض عشرات السيارات القتالية التي قال إنها غنائم من قوات الدعم السريع خلال محاولتها الهرب من محيط مباني الإذاعة والتلفزيون بأم درمان.

وقد أقر المستشار بقوات الدعم السريع عمران عبد الله بخسارة مقر الإذاعة والتلفزيون، وأكد على حسابه في منصة إكس أن خسارة المبنى لا تعني خسارة المعركة برمتها، بسبب ما سماه خرق الجيش هدنة رمضان التي أقرها مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.

اليوم الثاني من رمضان تمكنت قوات الشعب المسلحة السودانية من استلام مباني الاذاعة بامدرمان بعد اشتباكات عنيفة وضارية مع مليشيا الجنحويد وبذلك تم الانتهاء من احد اكبر معاقل الجنجويد بامدرمان واكتمال خلو امدرمان من الجنجويد علي طول شريط النيل من كرري وحتى سلاح المهندسين.

امدرمان… pic.twitter.com/OYEDTRZ2mE — ترند السودان | SudanTrend (@SudanTrend) March 12, 2024

وتدور المعارك في السودان منذ أبريل/نيسان 2023 بين قوات الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي كان نائبا لرئيس مجلس السيادة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد حيث بات ملايين الأشخاص مهددين بالمجاعة.