صحة غزة: 31 ألفا و184 شهيدا منذ بداية العدوان

أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ158 إلى 31 ألفا و184 شهيدا و72 ألفا و889 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 72 شهيدا و129 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مدن غزة وجباليا وخان يونس ورفح في ثاني أيام شهر رمضان.

كما ذكر المراسل استشهاد 17 شخصا وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي لمنزل عائلة أبو شمالة في حي الزيتون، بمدينة غزة، مشيرا إلى أن قصفا إسرائيليا عنيفا يستهدف مدينة حمد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

"شهداء المساعدات"

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن جريمة دوار الكويت اليوم، ترفع أعداد الشهداء بنيران الاحتلال أثناء انتظار المساعدات لأكثر من 400، مؤكدا أن جيش الاحتلال "يصر على استهداف الباحثين عن لقمة عيش لسد جوع أولادهم".

وكان 9 شهداء سقطوا جراء استهداف غزيين تجمعوا بانتظار المساعدات، بعد استهداف مماثل من قوات الاحتلال للأهالي أثناء وقوفهم في طوابير للحصول على المساعدات عند دوار الكويت شرق مدينة غزة مطلع الشهر الجاري.

استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع #غزة مع بدء شهر رمضان.. 9 شهداء في استهداف لفلسطينيين تجمعوا لانتظار المساعدات قرب دوار الكويت#الأخبار#حرب_غزة pic.twitter.com/bvPolYpPRZ — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 12, 2024

ويأتي ذلك في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، مخلّفا عشرات آلاف الضحايا من الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية، وسط مجاعة تخيم على القطاع المحاصر مع شح دخول المساعدات.