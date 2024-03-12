تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 15 شخصا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن طائرة شحن عسكرية على متنها 15 شخصا، تحطمت بعيد إقلاعها من مطار في شمال شرق موسكو.

وأوردت الوزارة عبر تليغرام أن "طائرة نقل عسكرية من طراز إل-76 تحطمت في منطقة إيفانوفو بعيد إقلاعها في رحلة مجدولة مسبقا. كان على متنها 8 من أفراد الطاقم و7 ركاب".

وقالت الوزارة إن التحطم سببه نشوب حريق في أحد محركات الطائرة، وأشارت تقارير إخبارية إلى عدم وجود ناجين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية طائرة تسقط وقد اشتعلت النيران بمحرك بها. وشوهد عمود من الدخان الأسود يتصاعد في السماء بينما كانت تحلق طائرة هليكوبتر في الجو. ولم يتم التحقق من صحة هذه الصور.