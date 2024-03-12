بوليتيكو: العملية العسكرية في رفح ليست وشيكة حتى لو أمر نتنياهو بها

نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن العملية العسكرية المقررة في رفح جنوب قطاع غزة لا يمكن أن تبدأ اليوم حتى لو أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمر للقيام بذلك.

وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي أن العملية البرية في رفح ليست وشيكة، إذ لا تزال هناك حاجة لإجلاء المدنيين وتجهيز القوات.

وفي السياق نفسه، قالت "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي إن تل أبيب لم تشارك إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ في رفح.

وبحسب 4 مسؤولين أميركيين نقلت عنهم الصحيفة، فإن بايدن يدرس فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل في حال مضت بغزو رفح.

"خط أحمر"

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم أن بايدن لم يفرض أي قيود على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه قد يضع ذلك على جدول أعماله إذا شن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على رفح.

يذكر أن بايدن أشار في مقابلة سابقة مع قناة "إم إس إن بي سي" إلى أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح بمثابة "خط أحمر" له، لكنه لن يتخلى أيضا عن إسرائيل.

ومؤخرا، بحثت حكومة الحرب الإسرائيلية خطة لـ"إجلاء" الفلسطينيين من رفح في إطار الاستعداد لاجتياحها، رغم التحذيرات الدولية من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى مجازر بحق مئات آلاف النازحين الذين لا مكان آخر يذهبون إليه بعدما أجبروا على النزوح من كافة مناطق القطاع تحت وطأة الحرب المستعرة للشهر السادس.

ويأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة" الإبادة الجماعية".