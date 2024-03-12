بريطانيا ترسل سفينة حربية للبحر الأحمر وإيطاليا تسقط مسيَرتين

قالت الحكومة البريطانية إنها أرسلت السفينة الحربية "دايموند" التابعة للبحرية الملكية إلى البحر الأحمر وخليج عدن للمساهمة في حماية حركة الشحن العالمية، في حين توعد الحوثيون بتصعيد الهجمات خلال شهر رمضان نصرة للشعب الفلسطيني.

وقال وزير الدفاع غرانت شابس في بيان "لا تزال بريطانيا في طليعة الرد الدولي على هجمات الحوثيين الخطيرة على السفن التجارية، والتي أودت بحياة بحارة دوليين".

في سياق آخر، قالت هيئة أركان الدفاع الإيطالية اليوم الثلاثاء إن سفينة عسكرية إيطالية تعمل ضمن المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، أسقطت طائرتين مسيرتين.

ووصفت الهيئة في بيان ما قامت به المدمرة "كايو دويليو" التابعة للبحرية الإيطالية بأنه من أعمال الدفاع عن النفس، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت السفينة نفسها قد أسقطت طائرة مسيرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر.

وتم إطلاق مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر في فبراير/شباط الماضي للمساعدة في حماية ممر التجارة البحرية الرئيسي من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية، دعما لقطاع غزة الذي تتعرض لعدوان من الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 5 أشهر.

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) استهدفت فجر اليوم الثلاثاء سفينة أميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ، وتوعدت بتصعيد الهجمات خلال شهر رمضان نصرة ودعما للشعب الفلسطيني.

وقال الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع "صواريخنا حققت إصابة دقيقة في سفينة (بينوكيو) الأميركية في البحر الأحمر".

وتوعد سريع بتصعيد "العمليات العسكرية خلال شهر رمضان نصرة ودعما للشعب الفلسطيني ولإخواننا المجاهدين في غزة".