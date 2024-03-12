قطر: نعمل على وقف دائم لإطلاق النار في غزة وليس لهدنة قصيرة

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الثلاثاء إن الدوحة تعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وليس هدنة قصيرة تستمر بضعة أيام لكن الوضع على الأرض معقد.

وأكد أن جهود المفاوضات مستمرة "وتتكثف الآن بحلول شهر رمضان بهدف التوصل إلى اتفاق"

وفي ذات الوقت، قال: "لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكننا لا نزال متفائلين".

وأكد الأنصاري أن قطر ما تزال تنادي بضرورة فتح الممرات البرية لدخول المساعدات إلى غزة بدون قيود.

وأضاف أن الممر البحري لإدخال المساعدات إلى غزة لا يمكن أن يكون بديلا للممرات البرية.

وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استعرض تطورات غزة مع باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، وبحث معها جهود التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع. كما تناولت المباحثات إدخال المساعدات للمحاصرين بغزة.