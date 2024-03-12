القسام تكشف عن راجمة جديدة وتهديها لشهداء القدس والضفة

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن راجمة جديدة تحمل اسم الشهيدين خيري علقم وعدي التميمي.

وظهرت الراجمة الجديدة في فيديو يحمل تاريخ 7 مارس/آذار الجاري، وكان أحد المقاتلين يقوم بتذخيرها بالصواريخ.

وقال مقاتل آخر إن هذه الراجمة "لأرواح شهدائنا في القدس وأراضي الـ48″، مضيفا "يا من انتصرتم لحرائرنا وأسرانا حين شغلنا الإعداد لهذه المعركة (طوفان الأقصى) فلن يشغلنا خوض المعركة عن الانتصار لأرواحكم وذكراكم".

وختم بالقول "يا من زلزلتم تل أبيب باستشهادكم ها أنتم اليوم تزلزونها بعد استشهادكم، فلا نامت أعين الجبناء".

وقال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن هذه الراجمة الجديدة -التي عرضتها القسام بعد 5 أشهر من الحرب- قد تكون واحدة من مكاسب المعركة، وإنها قد تكون مصممة عن طريق الهندسة العكسية.