القسام تخوض اشتباكات مع الاحتلال في جنين ومستوطنون يقتحمون الأقصى

قالت كتائب القسام في الضفة الغربية إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال في مخيم جنين، في حين أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطيني بالرصاص وتعرض آخر للضرب من قبل جنود الاحتلال.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى داخل مخيم جنين معززة بأكثر من 30 آلية عسكرية وجرافتين، وحاصرت منزلا في حي الغبز بالطرف الشرقي من المخيم، واعتقلت 3 فلسطينيين على الأقل من داخل المنزل قبل أن تنسحب.

من جهتها، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها خاضوا رفقة فصائل أخرى اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال قصفت المنزل الذي حاصرته في مخيم جنين بصاروخ "أنيرجا"، ومنعت مركبات الإسعاف من الاقتراب من محيط المكان.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية صدمت بشكل متعمد مركبة لأحد المواطنين في المخيم.

⭕️نادي الأسير: اعتقلت قوات الاحتلال الخاصة الأسير المحرر عصري محمد فياض وأولاده رضى ومهدي والأسير المحرر اسلام بعد اقتحام منزلهم في مخيم جنين pic.twitter.com/K7hFIAtmMy — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) March 12, 2024

وتتواصل الاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة الغربية ومخيماتها، في إطار تصعيد إسرائيلي واسع منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واستشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح في عملية اغتيال نفذتها وحدات إسرائيلية خاصة مساء أمس الاثنين في بلدة عتيل شمال طولكرم بالضفة الغربية.

من ناحية أخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 7555 معتقلا.

قوات الاحتلال تسحب مركبتين مدنيتين استخدمتهما قوات إسرائيلية خاصة لاقتحام مخيم #جنين ومحاصرة منازل فيه بشمال الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/RnNGkoXX5i — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 12, 2024

اقتحام الأقصى

في تلك الأثناء، اقتحمت مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال في ثاني أيام شهر رمضان.

وقالت مواقع فلسطينية إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد وقبالة قبة الصخرة.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن 275 مستوطنا اقتحموا في أول أيام رمضان أمس الاثنين ساحات المسجد الأقصى، بحجة الاحتفاء بمطلع الشهر العبري وبدعوة من جماعات الهيكل المزعوم.

جاء ذلك فيما تواصل سلطات الاحتلال التضييق على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ولا سيما الشبان من القدس وداخل الخط الأخضر، فضلا عن منع الفلسطينيين من الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد.

وينوي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير القيام بزيارة استفزازية لمقر شرطة الاحتلال قرب حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس يوم الجمعة المقبل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.