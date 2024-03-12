الجزيرة تتعرف على هوية فتى استشهد برصاص قناص إسرائيلي شمال غزة

حصلت الجزيرة على تفاصيل عن هوية وظروف استشهاد فتى فلسطيني برصاص قناص إسرائيلي بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

والشهيد هو محمود هاني العجوري (15 عاما) وقد وثقت صور التقطتها مسيّرة إسرائيلية -وحصلت عليها الجزيرة قبل أيام- واقعة إعدامه على يد القناص الإسرائيلي رغم عدم وجود أي اشتباكات في المنطقة.

وقد صورت المسيّرة الإسرائيلية الفتى الفلسطيني على الأرض مضرجا بدمائه في محيط مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا.

ولم تكتف المسيرة الإسرائيلية بذلك بل تعمدت أخذ صورة مقربة له، وحاولت رصد أي تحرك في محيط مكان الجريمة.

وقال والد الفتى للجزيرة إن قناصا إسرائيليا كان متمركزا فوق بناية مجاورة لمدرسة الفاخورة أطلق الرصاص على محمود.

من جهتها، تساءلت والدة الشهيد عن سبب قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي ابنها رغم أنه أعزل، مشيرة إلى أنه أصيب برصاصتين.

أما شقيق محمود فقال إن الشهيد أصيب في الرأس والعنق، مطالبا بتحقيق دولي في ملابسات الاغتيال.