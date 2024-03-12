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الاحتلال يقتحم بلدات بالضفة واستشهاد فلسطيني بالقدس

اعتقالات شنها الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بمخيم الأمعري برام الله (الفرنسية)
12/3/2024-|آخر تحديث: 12/3/202411:41 م (بتوقيت مكة المكرمة)

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها، مساء الثلاثاء، لمناطق عدة بالضفة الغربية، في حين أعلنت محافظة المدينة المقدسة استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حوسان غرب بيت لحم وسط مواجهات، مشيرا إلى أن مستوطنين هاجموا قرية بورين جنوب مدينة نابلس، وأحرقوا مركبة واعتدوا على الممتلكات، بينما تحدثت مصادر فلسطينية عن اقتحامات شملت مناطق بجنين ورام الله.

وفي حين أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 45 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في ثاني أيام شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك في ظل تضييقات الاحتلال هناك، أعلنت محافظة القدس استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط، ونشرت منصات فلسطينية صورا لاعتقال قوات الاحتلال طفلا في باب العامود.

وكانت قوات الاحتلال اغتالت فلسطينيا وأصابت آخرين خلال تنفيذها عملية اغتيال داخل محل تجاري في بلدة عتيل شمال طولكرم أمس، في وقت تجاوز فيه عدد المعتقلين بالضفة أكثر من 7 آلاف و500 معتقل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتوازي مع حرب الاحتلال المستمرة على قطاع غزة.

كما ذكر مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت 6 فلسطينيين، ووثقت مشاهد مصورة نشرتها منصات فلسطينية تقييد قوات الاحتلال أولئك المعتقلين من الخلف.

وردا على تلك الاعتداءات المتزايدة على الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن إسرائيل "تحول الضفة الغربية بما فيها القدس إلى ثكنة عسكرية، للتنكيل بالشعب الفلسطيني ولتضليل العالم بأنها مستهدفة".

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي