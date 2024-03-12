وصول أول قافلة مساعدات لشمال غزة منذ 21 يوما

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، استئنافه إدخال المساعدات إلى غزة وتمكنه من إيصال أول قافلة إلى شمال القطاع منذ 20 فبراير/شباط الماضي.

وأوضح البرنامج الأممي -في منشور على منصة إكس- اليوم استئناف دخول المساعدات، وتمكنه من إيصال قافلة إلى شمال غزة "تكفي 25 ألف شخص"، مشيرا إلى أن تلك المساعدات تعد القافلة الأولى التي تنجح في الدخول إلى الشمال منذ 20 فبراير/شباط الماضي.

برنامج الأغذية العالمي يستأنف دخول المساعدات اليوم حيث تمكن من إيصال قافلة إلى شمال #غزة تكفي 25,000 شخص، وهي القافلة الأولى التي تنجح في الدخول إلى الشمال منذ 20 فبراير. نحتاج إلى الدخول إلى كل المناطق في غزة عبر الأرض والبحر والجو، ولكن تبقى الطرق البرية أكثر عملية. pic.twitter.com/u1mauI0Uvx — برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (@WFP_Arabic) March 12, 2024

وأكد برنامج الغذاء العالمي الحاجة إلى الدخول لكل المناطق في القطاع عبر الأرض والبحر والجو، لافتا إلى أن "الطرق البرية تبقى هي الأكثر عملية".

وكان البرنامج الأممي أعلن في وقت سابق، أنه أوقف مؤقتا تسليم المساعدات الغذائية لسكان شمالي القطاع إلى أن تسمح الظروف بتوزيعها بشكل آمن، مشيرا إلى أن عددا أكبر من الناس سيواجهون خطر الموت جوعا.

ورافق ذلك تحذيرات عدة من تفاقم الأزمة الإنسانية التي تضرب غزة جراء الحصار الإسرائيلي وقصف قوافل مساعدات، بلغت إثرها الأزمة في شمال القطاع مراحل غير مسبوقة، وباتت المجاعة واقعا في ظل العدوان المستمر على القطاع لليوم الـ158، رغم لجوء دول لإنزال مساعدات جوا في خطوة وصفت بغير الكافية.

وتؤكد مؤسسات عدة في غزة أن نصف مليون مواطن في شمال القطاع يعانون من مجاعة تفتك بأرواحهم، في حين قالت وزارة الصحة هناك إن 350 ألف مريض و60 ألف سيدة حامل و700 ألف طفل يعانون مضاعفات خطيرة بسبب سوء التغذية والجفاف.